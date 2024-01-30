COVID-19單週死亡創5個月新高 JN.1成本土主流株

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）COVID-19國內疫情處於流行高點，疾管署今天公布，23日至29日單週新增64例死亡病例，創下近5個月同期新高，且本土JN.1近4週占比升至52%、已超過EG.5，成國內主流病毒株，籲儘速接種XBB疫苗。

疾管署副署長羅一鈞今天下午在例行疫報表示，目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續且處流行期，因農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高。

近期XBB疫苗打氣持續提升，1月26日接種3.7萬人，再次創下去年9月底開打以來單日新高；迄今已累計接種146.5萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計134萬人次，Novavax XBB疫苗累計12.5萬人次。

目前全國接種率達6.23%。羅一鈞說，距離目標10%還有段路，其中65歲以上長者接種率達14.77%，現在屏東、宜蘭已率先突破20%，為保護個人健康，請民眾儘速接種XBB疫苗，以及時獲得保護力。

最後1批Novavax 16.5萬劑XBB疫苗昨天抵台，羅一鈞表示，如食藥署檢驗審查順利，預計下週配送至各縣市；XBB疫苗剩餘量，莫德納459萬劑、Novavax 15.1萬劑，應可順利銜接。

疾管署統計，近4週變異株監測總計，本土病毒株JN.1占比升至52%，已超過EG.5成為主流病毒株，其次為EG.5、占35%及XBB.1.5、占7%等；境外檢出病毒株以JN.1、占78%為多，其次為EG.5、占13%及BA.2.86、占7%等。

上週（1月23日至29日）新增546例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週新增615例下降，併發症中65歲以上長者占79%。

另外，上週（1月23日至29日）新增64例死亡病例，較前一週新增44例上升。羅一鈞說明，創下近5個月來新高，死亡個案中65歲以上長者占90%。此外，本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種XBB疫苗者分別占98%及99%。

因應國際COVID-19疫情升溫，今年1月3日起，陸續於桃園國際機場、金門小三通港埠及高雄國際機場等地點，提供COVID-19家用快篩試劑給入（出）境旅客自由領取，將自2月1日起，新增馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港）入境處，提供入境旅客自由領取，每人1盒，預計至少執行至2月底，後視疫情狀況決定是否延長。（編輯：陳政偉）1130130

國內COVID-19疫情持續且處流行期，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞30日表示，近期XBB疫苗打氣持續提升，目前全國接種率達6.23%，距離目標10%還有段路，籲民眾儘速接種，以及時獲得保護力。中央社記者沈佩瑤攝 113年1月30日

（疾管署提供）

（疾管署提供）