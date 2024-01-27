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傳打4劑疫苗恐「關閉免疫系統」疾管署：錯誤訊息

2024/1/27 12:09（1/27 13:21 更新）
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圖為Novavax XBB疫苗接種示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北27日電）近期網路謠傳「第4劑疫苗可能導致免疫系統關閉」等訊息，疾管署今天澄清，沒有科學實證顯示接種任何1劑COVID-19疫苗會導致免疫系統關閉或產生耐受性，此為錯誤訊息。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，近期網路謠傳「美國主流媒體ABC電視節目承認第4劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」等相關訊息，為2022年5月起即流傳的誤導影片，最近又開始於社群媒體轉傳。

疾管署說明，指揮中心早在2022年10月即已澄清，此訊息為錯誤解讀電視節目「早安美國」來賓的個人評論，該名來賓為新聞工作者，也不代表美國電視台主張的觀點，且此論述為刻意曲解研究文獻的結論。

疾管署指出，以累積至今的科學實證來說，並沒有接種任何1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，此錯誤訊息過去曾由MyGoPen、事實查核中心等事實查核單位進行澄清，呼籲民眾不要誤信，也不要轉傳。

疾管署提醒，目前國內COVID-19疫情仍呈上升趨勢且處流行期，病毒傳播風險持續，且受寒流影響下週預計疫情將達最高峰；自去年9月XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡個案99%未接種疫苗，為保護個人健康並減輕醫療負荷，呼籲民眾踴躍接種COVID-19最新XBB.1.5疫苗。

疾管署統計，22日至25日XBB疫苗共接種9.6萬人次，為9月底開打以來次高；截至1月25日已累計接種136.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計126.3萬人次，Novavax XBB疫苗9.9萬人次。全國尚餘莫德納XBB疫苗約424.8萬劑、Novavax XBB疫苗約20.2萬劑。

疾管署呼籲，國內疫情可能在農曆春節前達到高峰，近期寒流持續發威，提醒民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖及留意自身健康狀況，也呼籲年齡6個月以上民眾，儘速接種XBB疫苗，及時獲得保護力。（編輯：李亨山）1130127

近期網路再次謠傳「第4劑疫苗可能導致免疫系統關閉」等訊息，疾管署27日表示，2022年時指揮中心已澄清過，沒有科學實證顯示接種任何1劑COVID-19疫苗會導致免疫系統關閉或產生耐受性，籲民眾不要誤信，也不要轉傳。（疾管署提供）中央社記者曾以寧傳真 113年1月27日
近期網路再次謠傳「第4劑疫苗可能導致免疫系統關閉」等訊息，疾管署27日表示，2022年時指揮中心已澄清過，沒有科學實證顯示接種任何1劑COVID-19疫苗會導致免疫系統關閉或產生耐受性，籲民眾不要誤信，也不要轉傳。（疾管署提供）中央社記者曾以寧傳真 113年1月27日
#COVID-19
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