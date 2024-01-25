接種XBB疫苗 台大、北市聯醫免收掛號費

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處流行期，北市衛生局今天宣布，即日起至5月31日止，除台大、博仁等合約醫療院所，聯合醫院各院區接種XBB疫苗也都免收掛號費。

依據疾管署疫情監測資料顯示，台北市近2週COVID-19確定病例呈現增加趨勢，且受寒流及走春、開學等影響，疾管署預估3月初將再有一波呼吸道疫情，屆時流感及COVID-19會是主要威脅。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，施打疫苗能有效降低COVID-19重症及死亡風險，目前適用於6個月以上的莫德納XBB疫苗、適合12歲以上的Novavax XBB疫苗在各合約醫療院所皆有充足量能，鼓勵民眾多加利用。

衛生局指出，為加速民眾接種，即日起至5月31日止，除了台大醫院、台大兒童醫院、博仁醫院及14家合約診所接種COVID-19疫苗免掛號費，市立聯合醫院各院區及院外門診部也提供免收掛號費服務。

衛生局統計，北市累計逾14.3萬人接種XBB疫苗，包含12.8萬人接種莫德納、1.5萬人接種Novavax，且自1日推出「打疫苗抽好禮」活動後，已有超過4萬名台北市民取得抽獎資格，呼籲民眾把握1月最後一週，接種疫苗顧健康，又可參加抽獎。（編輯：方沛清）1130125