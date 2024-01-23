COVID-19血清調查 未曾染疫「天選之人」僅剩1成

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（中央社記者曾以寧台北23日電）疾管署今天公布去年上半年COVID-19血清抗體監測結果，發言人羅一鈞指出，截至去年6月，全台近8成民眾都曾經染疫，推估至今未曾染疫的「天選之人」僅剩1成或更少。

為執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情監測及預警，及時參考全國 COVID-19 抗體陽性率情形，滾動式調整防疫政策，衛生福利部於去年指定「醫療財團法人台灣血液基金會」配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會上說明結果，去年5月全台進入第4波疫情，監測顯示截至去年6月，全台N抗體整體陽性率已達78.9%，顯示當時全台近8成民眾都已感染過COVID-19。

各月份詳細狀況，疾管署表示，經分析比對自去年1至6月，整體陽性率由61.5%上升至78.9%，尤其以1到2月（61.5%到65.1%）及5到6月（69.4%到78.9%）上升幅度最明顯，與第3波、第4波疫情高峰相符。

各年齡組別，李佳琳說，截至6月底，17到24歲陽性率83.70%最高，接下來依序是25到34歲80.8%、35到44歲80.4%、45到54歲76.8%、55到65歲75.5%，陽性率隨年齡層上升而下降，相關結果與法定傳染病通報趨勢相符合。

羅一鈞說明，根據結果推估，去年6月底「天選之人」只剩2成，又因去年下半年至今沒有較明顯的疫情起伏、目前剛進入第5波COVID-19疫情，因此推估已感染過COVID-19者有9成左右，天選之人約占1成人口或低於1成。

疾管署指出，這項調查分析方式是依循世界衛生組織（WHO）出版指引辦理，指定血液基金會針對去年1到6月期間捐血者的血液留樣檢體隨機抽樣約7000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供檢測新冠病毒抗體（anti-N抗體檢測）。

李佳琳提醒，雖然到去年6月底全台感染過COVID-19者已達8成，但因為病毒快速演變、傳播力強，曾感染者並不代表終身免疫，呼籲民眾還是要盡快接種最新的XBB.1.5疫苗，以獲得保護力。（編輯：李亨山）1130123