XBB疫苗接種創新高 16.47萬劑Novavax開始配送

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（中央社記者曾以寧台北23日電）疾管署最新統計，上週COVID-19 XBB疫苗接種18.1萬人次，19日單日接種3.6萬人次，皆創XBB疫苗開打以來最高紀錄。經原廠補件的16.47萬劑Novavax XBB疫苗，今天起配送至各地。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞告訴中央社記者，統計1月15日至21日，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）XBB.1.5疫苗（含Novavax及莫德納2廠牌）共接種18.1萬人次，創下開打以來單週接種量新高。

單日接種量部分，羅一鈞指出，19日共有3.6萬人次接種XBB疫苗，也創下XBB疫苗開始接種以來單日新高。

Novavax XBB.1.5疫苗46萬餘劑去年底抵台，但有約33萬劑運送溫度不符原廠規定，首批食品藥物管理署僅封緘放行13萬2200劑；33萬劑中有16萬4700劑經原廠提供安定性資料，尚符合此產品運送冷鏈規範（不低於0.7度且不超過96小時）。

羅一鈞指出，這16.47萬劑已於19日食藥署檢驗封緘放行，於今天開始配送，先前有醫療院所暫停民眾預約接種Novavax XBB疫苗狀況，預估會再陸續開放預約。

此外，還有16.5萬劑因運送溫度嚴重異常，將依合約要求廠商提供新貨，預估月底到貨。疾管署表示，會盡速辦理後續事宜，而莫德納疫苗供應正常且同樣安全有效，呼籲民眾儘速優先接種。

疾管署日前提醒，近期適逢新年尾牙聚會、學校寒假開始等人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又近期國人規劃出國旅遊人數眾多，建議民眾出發前儘早接種XBB疫苗，以及時獲得保護力，接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」或至各縣市官網查詢。（編輯：管中維）1130123