兒少XBB疫苗接種率僅4% 盼3月底前完成入校接種

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）各級學校陸續開學，加上元宵燈節等群聚活動增加，疾管署表示，恐再一波COVID-19疫情流行，因兒童、青少年XBB疫苗接種率僅4%，正請各縣市調查入校接種意願，盼3月底前完成接種。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿表示，最新研究指出，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）XBB疫苗，對12歲以上青少年及成人保護效益均達5成，春節後國內COVID-19疫情仍流行且預期再升溫，呼籲民眾儘速接種疫苗。

據疾管署統計，本週（2月12日至16日）因前3日適逢春節假期，XBB疫苗接種人次為1.7萬人次略降，但開工後打氣已逐漸回溫；目前累計接種174.9萬人次。

然而，兒童及青少年的接種率卻相當低迷。疾管署發言人羅一鈞下午接受媒體聯訪說明相關數據，5到11歲全國接種率約4.6%、12到17歲約4.2%，遠低於流感疫苗約7成左右的接種率。

羅一鈞說，疾管署已著手推動這學期展開入校接種，各縣市正陸續調查統計學校意願，希望能在3月底前完成接種，且桃園及苗栗領先其他縣市，上學期就進行入校接種，在5到11歲、12到17歲這2個年齡層，接種率各自達到16.12%及14.06%、26.78%及22.54%。

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羅一鈞強調，可能很多人以為年輕人得COVID-19沒關係，但仍可能併發肺炎、孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），甚至長新冠後遺症，疫苗是最好的預防方法，就算得過的人，接種疫苗後反而能得到更好的保護力，產生混合免疫效果。

疾管署表示，尚餘莫德納XBB疫苗約437.9萬劑、Novavax的XBB疫苗約22.6萬劑，因Novavax的XBB疫苗僅供12歲以上接種，入校接種將以莫德納為主。（編輯：李亨山）1130217