開學防疫戴口罩勤洗手 醫：發燒逾3天快篩檢就醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北16日電）開學了，醫師提醒，從農曆年前因呼吸道症狀就醫患者增加至少3成，這一波交叉感染多，且喉嚨痛、咳嗽等症狀都很嚴重，發燒超過3天快篩檢並就醫，籲戴好口罩、勤洗手，保護彼此。

寒假假期結束，中小學今天正式上課。衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞接受媒體聯訪指出，往年春節期間急診就診人次最高峰落在初二，今年也不例外，就診人次比疫情期間2021到2023年都高，但低於2019年、2020年，升溫也未如預期中的明顯。

他推測，與流感疫苗接種率較疫情前高、不少人維持戴口罩習慣有關，不過，不少民眾會過完年才就醫，開學也可能有影響，因此需要持續觀察未來幾天疫情變化。

新光醫院感染科主任黃建賢告訴中央社記者，從年前開始，因呼吸道症狀就醫的患者就增加了至少3成，且這一波如喉嚨痛、咳、喘等症狀都非常嚴重，甚至吃不下。

當發燒超過3天，黃建賢說，可先在家中進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，如結果為陰性，應儘速就醫，由醫師判斷是否需要進行流感篩檢。

黃建賢指出，近期因放假關係，交叉感染、家庭群聚很多，包括感冒、COVID-19、流感等都有，若用藥未見效，醫師也會評估是否演變成肺炎，偶爾還是會看到黴漿菌或細菌性肺炎患者，從年輕人到長輩都有人因此住院，其中有些是家庭群聚。

此外，若發燒最好在家休息。他解釋，因發燒時，不管是細菌或病毒感染，都比較容易互相傳染，且有些人有呼吸道症狀卻沒發燒，建議儘量戴好口罩，進食前先洗手，才不會互相傳染，若有較多空間，可把有呼吸道症狀跟沒有的人分開用餐。

黃建賢提醒，雖然疫苗接種通常要2週時間才會產生抗體，現在接種確實「有點來不及」，比方說流感疫苗去年10月開打，是為了防堵10月到隔年3月間的流感季，但若從未接種流感疫苗或近3個月沒有接種COVID-19疫苗者，仍呼籲打好打滿，避免交叉感染。（編輯：陳政偉）1130216