中國現全球首例禽源H10N5混流感致死 醫：最怕病毒再變異

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）中國出現全球首例禽源性H10N5混流感致死。醫師指出，最擔心基因再度突變成傳染力強，加上死亡率高，就會是災難，應在病毒株出現早期予以隔絕，另外，也避免前往疫區。

中國出現全球首例人類感染禽源性H10N5流感病毒病例，且為罕見混合感染季節性流感及新型A型流感致死個案。衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿表示，維持安徽、浙江第2級旅遊警示。

疾管署說明，新型A型流感是指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

新光醫院感染科主任、台灣感染症醫學會秘書長黃建賢接受媒體聯訪指出，動物流感通常不太會感染給人類，但若基因突變，跨物種傳染的結果往往嚴重程度比較高。

與人類最接近、最容易變異跨物種傳染的就是禽流感，黃建賢解釋，主要是養殖數量多，包括H7、H9、H10都是，剛突變時的傳染力較低，但因嚴重程度高，死亡率也跟著增加，可能造成恐慌。

他強調，更擔心萬一傳染多人後，基因又改變成傳染力高，甚至像流行性感冒、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的傳染力這麼強，加上死亡率高，「就會是一場災難」；應在病毒出現早期予以隔絕，不要再有基因突變機會，另外，提醒民眾避免前往疫區。

疾管署副署長羅一鈞稍早說明，這是首例人類感染H10N5病例報告外，同時為罕見的混合感染季節性流感及新型A型流感致死個案，後續尚待世界衛生組織（WHO）正式評估H10N5的傳播風險及疾病嚴重度高低；目前流感疫苗僅能防範季節性流感，對於新型A型流感還是要從個人防護做起。（編輯：管中維）1130201