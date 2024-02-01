全球首例禽源H10N5混流感致死 中國2省旅遊警示

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）中國出現全球首例人類感染禽源性H10N5流感病毒病例，且為罕見混合感染季節性流感及新型A型流感致死個案。疾管署今天說，維持安徽、浙江第2級旅遊警示，呼籲落實「5要6不」原則。

衛生福利部疾病管制署發布新聞稿指出，依據中國衛生部門今年1月30日發布資料，中國安徽省宣城市新增1例新型A型流感（H10N5）人類感染病例。

疾管署副署長羅一鈞表示，個案為60多歲女性，具慢性病史，同時感染季節性流感H3N2，在去年11月30日發病，12月2日病情加劇入院接受治療，12月7日轉至浙江省醫療機構住院，因病情嚴重於12月16日死亡。

疾管署指出，這名個案的檢體於今年1月22日分離出季節性流感H3N2及禽源性H10N5流感病毒，並於1月26日經中國疾控中心複驗確定。

因安徽、浙江兩地的密切接觸者均未發病且檢驗陰性，回溯監測後未發現其他可疑病例，中國疾控中心評估該H10N5病毒全基因分析為禽源性，感染人類風險低。

羅一鈞指出，這是首例人類感染H10N5病例報告外，同時為罕見的混合感染季節性流感及新型A型流感致死個案，後續尚待世界衛生組織（WHO）正式評估H10N5的傳播風險及疾病嚴重度高低；目前流感疫苗僅能防範季節性流感，對於新型A型流感還是要從個人防護做起。

針對這次事件，疾管署仍維持安徽、浙江的旅遊疫情建議為第2級警示（Alert），並持續監測中國相關疫情資訊；另外，自去年11月26日起於4處國際機場執行「定點監測、鼓勵採檢」，至1月28日統計已採445人，均未自中港澳入境有症狀旅客發現新型A型流感。

疾管署說明，新型A型流感是指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

因應中國近年來發現有H5N6、H10N3、H9N2、H3N8等人類病例，疾管署先前陸續已將中國共18個行政區的新型A型流感旅遊疫情建議等級提升至第1級注意（Watch），包括山西等，提醒民眾前往當地遵守一般預防措施；另外，先前亦已將2年內曾報告本土疫情的13個行政區提升為第2級警示（Alert），包括安徽等，提醒民眾前往當地採取加強防護。

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疾管署表示，此次個案應屬偶發案件，發生大規模傳播流行風險為低，呼籲民眾於日常生活中仍應落實「5要6不」原則，「5要」分別為肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀時要戴口罩儘速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「6不」則為不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。（編輯：張雅淨）1130201