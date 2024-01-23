呼吸道疫情可能迎雙高峰 春節特別門診祭獎勵

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（中央社記者曾以寧台北23日電）疾管署今天表示，上週呼吸道疫情持平，但預計下週受寒流影響增加，且受開學、人潮聚集等影響，估3月初再有一波呼吸道疫情；因應需求，獎勵急救責任醫院春節開特別門診。

疾管署發言人羅一鈞今天在疫報記者會表示，目前國內類流感疫情呈高原期持平，但因寒流後來襲，預期下週還會增加；流行病毒型別部分，因目前流感病毒占比已跟腺病毒打平，預期春節後流感會超過腺病毒，屆時會不會再引起一波小幅流行，仍須持續觀察，呼籲尚未接種本季流感疫苗的民眾盡快接種。

COVID-19疫情部分，羅一鈞說，國內JN.1變異株占比已逐漸上升達到4成，應該會在春節前成為主流病毒株，且春節後預估還會再引發一波疫情，呼籲尚未接種XBB疫苗的民眾可以盡快接種。

羅一鈞指出，預期2月底、3月初受走春、開學等影響，人潮聚集更明顯，呼吸道疫情可能再上升，出現雙高峰情況，屆時流感和COVID-19都會是主要威脅；中國大陸北方、南方呼吸道疫情也同樣有下降、後來又再上升的趨勢。

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春節逐漸逼近，羅一鈞表示，因應春節期間容易因診所休息，呼吸道患者也湧入急診看診，導致急診壅塞，甚至有呼吸道疾病傳染情況，因此已在上週提出應變計畫，函文約200家急救責任醫院，提供呼吸道特別門診獎勵。各縣市衛生局將於1月29日前回報配合開設醫院家數，並公布相關就醫資訊。

羅一鈞說明，急救責任醫院若願意於春節初一至初三（2月10日至12日）醫療機構開診率低、呼吸道傳染病急診就診人次高峰期間，每日開設至少2診呼吸道傳染病特別門診（含兒科特別門診），非兒科每診次獎勵1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元，以分流病人、保全急診量能並防止交叉感染。（編輯：陳政偉）1130123