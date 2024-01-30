3歲女童染A流併發腦炎亡 流感將攀高峰157醫院開春節特別門診

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）衛福部疾管署今天公布，單週新增40例流感重症、8例死亡，1名離島3歲女童是今年以來年齡最小死亡個案，無慢性病史、未接種流感疫苗，因併發腦炎過世；預估本週流感攀高峰。

根據衛生福利部疾病管制署統計，上週門急診類流感就診人次為11萬4754人次，較前1週下降，以A型H3N2為主。

此外，上週新增40例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中30例未接種流感疫苗；新增8例死亡，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中7例未接種流感疫苗。

疾管署副署長羅一鈞在例行疫報表示，目前處高原期，預估寒流過後添變數，本週疫情可能攀升達高峰。

疾管署防疫醫師劉裕誠說明，這次死亡個案中，離島3歲女童是今年最小案例，本身沒有潛在疾病，也沒有接種疫苗，1月初出現呼吸道症狀、高燒，隔天發生意識狀態改變，送醫確診A流，病程進展快，加上腦部影像學檢查，懷疑是腦炎，轉加護病房治療，但病況持續惡化，最後在1月下旬過世，流感腦炎引發呼吸衰竭，發病到死亡約3週時間。

本流感季自去年10月1日起截至今年1月29日，累計405例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多、占59%，85%未接種流感疫苗；死亡63例，89%未接種流感疫苗。

疾管署指出，為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人（尤其是兒童）就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診，目前共計157家，規劃開設約1165診次（含353診次兒科特別門診），高於往年開設診次，並陸續公布相關就醫資訊於衛生局外網。

疾管署說明，自去年10月起，65歲以上長者施打流感、COVID-19、肺炎鏈球菌等疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。考量國內疫情升溫，為保障民眾健康，將免費領取快篩對象自2月5日起，由65歲以上長者擴大至50歲以上民眾，接種上述公費疫苗的民眾，每人每1劑可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑。（編輯：管中維）1130130