北部醫護接觸麻疹病患確診成今年首起群聚 曾去桃機、中和米粉湯

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（中央社記者曾以寧台北28日電）疾管署今天公布新增1例麻疹確定病例，為北部醫院30多歲男性醫護人員，13日於醫院工作時，曾接觸今年首例本土個案；這起群聚目前2例確診，接觸者共匡列約600人。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天接受媒體聯訪表示，新增確診者為醫護人員，先前入院員工體檢時發現無 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 抗體，為該院列為須補接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗者，但尚未完成補接種。

這名個案2月13日於醫院工作時，曾接觸19日發布的本土個案（北部30餘歲男性，指標個案），因指標個案確診麻疹已被衛生單位匡列為接觸者由醫院追蹤，後續於24日開始出現頭暈，26日出現咳嗽、紅疹但無發燒，27日由醫院通報確診，目前居家隔離中。

羅一鈞說，目前已匡列個案接觸者共306人，包括非同住親友4人，以及醫院、活動地等接觸者302人，將持續監測至3月15日；首例個案的接觸者，則擴大匡列到約300人，2案共計匡列約600人。個案工作的醫院已匡列13名醫護無麻疹抗體或沒有抗體檢驗資料，將安排暴露後預防措施。

疾管署指出，新增個案在可傳染期間，有公共場所活動史，包含2月22日下午3時到5時曾到桃園機場第二航廈，並在地下2樓美食街用餐，以及2月25日晚間9時45分至10時30分曾到新北市中和區梁家米粉湯用餐。

（疾管署提供）

疾管署提醒，曾於同時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫並告知接觸史。自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量配戴口罩，以降低病毒傳播風險。本案接觸者目前須監測最晚至3月15日。

麻疹疫情風險，羅一鈞說，目前國內已有1例境外移入、2例本土病例，國內、國際感染風險都提高，呼籲家長儘速帶年滿1歲幼兒接種疫苗；醫護人員部分，若被醫院評估為不具有足夠麻疹免疫力，也建議盡快補接種疫苗，並將請各醫院重新檢視員工是否需要補接種，以因應今年本土疫情升溫可能性。

疾管署表示，針對麻疹群聚事件，衛生單位已展開各項防治工作，並持續進行相關疫調。麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，提醒醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。（編輯：張雅淨）1130228