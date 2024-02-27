北市境外移入麻疹病例足跡曝光 桃園捷運緊急清消

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）台北市出現今年首例境外移入麻疹病例，衛生局已掌握330名接觸者，由於病例20日曾自桃機搭乘捷運到台北車站，桃園大眾捷運公司今晚表示，將增強電聯車換氣通風及清消工作。

台北市出現今年首例境外移入麻疹病例，個案為20多歲不曾接種麻疹疫苗的外籍男性，他在20日從馬來西亞入境，台北市衛生局已掌握330名接觸者，並提醒20日曾自桃園國際機場搭乘機場捷運到台北車站，以及在八方雲集大同華亭店用餐民眾自主健康管理。

對此，桃捷公司晚間發布新聞稿指出，根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，麻疹主要是通過空氣及飛沫傳播，為提升乘客的健康與安全，桃捷公司將增強電聯車的換氣與通風。

桃捷公司表示，機場捷運車站也將加強清潔及消毒工作，由清潔人員每日特別針對乘客經常接觸的地方，例如廁所門把手、電梯按鈕等，使用漂白水進行徹底的環境消毒。

桃捷公司提醒旅客，若出現紅疹、發燒或咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎症狀，請務必佩戴口罩並盡快就醫檢查，保護自己也保護他人。（編輯：戴光育）1130227