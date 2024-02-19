本土麻疹113年首例 北部男感染源調查中 匡列199接觸者

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（中央社記者曾以寧台北19日電）衛福部疾管署今天公布今年首例本土 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 病例，30多歲北部男性2月15日出紅疹，隔日就醫確診，感染源仍在調查中；個案曾於可傳染期11日下午2時至3時30分至竹北藏壽司用餐。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞接受媒體聯訪說明，個案於暴露期間無出國史，因此研判為今年首例國內感染病例，也是2022年9月以來首例，感染源目前仍在調查中。

羅一鈞指出，個案2月12日發燒，次日因發燒未退至醫院急診，返家後持續發燒並伴隨咳嗽、喉嚨痛等症狀，15日因發燒且出現紅疹，再次至醫院急診後，經通報檢驗確診，當日即安排入住隔離病房，目前續於隔離病房住院中。

羅一鈞說，個案活動較為單純，主要往返住家和工作室，目前掌握接觸者為同住家人4人、非同住家人2人、就醫接觸者193人，共計199人，最晚監測至3月4日。

麻疹傳染性高，出疹前後4天均具傳染力，羅一鈞指出，個案於2月11日曾到藏壽司竹北文興店用餐，提醒當天下午2時至3時30分曾出入相關場所的民眾，自主健康管理至29日；如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

羅一鈞指出，國內疫苗接種率高，麻疹病例較少見，但還有少數兒童尚未完成2劑疫苗接種，今年國際麻疹疫情嚴峻，提醒家長盡快帶小朋友接種疫苗。

疾管署說明，國內自2020年迄今，累計共4例麻疹病例，年齡為20至30多歲，2例為本土病例，2例為境外移入病例，感染國家分別為泰國及土耳其。依據世界衛生組織（WHO）監測資料，全球麻疹疫情於去年明顯上升，多數病例發生於葉門、印度和衣索比亞。

此外，歐洲區報告逾5.8萬例，為2022年的62倍；東地中海區報告近8.9萬例病例，為1.6倍；東南亞區報告近8.5萬例，為1.7倍；西太平洋區報告逾5000例，為3.7倍，整體疫情以歐洲區增幅最為嚴峻，且以不滿5歲的孩童最為嚴重。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報。（編輯：管中維）1130219