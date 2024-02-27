北市今年首例麻疹境外移入 外籍男曾至台北車站、八方雲集

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市出現今年首例境外移入麻疹病例，衛生局已掌握330名接觸者，並提醒曾在20日自桃園機場搭乘捷運到台北車站，以及在八方雲集大同華亭店用餐的民眾自主健康管理。

全球 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 疫情上升，台北市衛生局今天透過新聞稿表示，台北市出現首例境外移入病例，為20多歲不曾接種麻疹疫苗的外籍男性，他在20日從馬來西亞入境，22日因發燒、出疹等症狀就醫後通報採檢，今天研判確診。

衛生局指出，已掌握接觸者共330人，包含同行者1人、航空器上接觸29人、就醫接觸291人、其他接觸者9人，將自接觸日起進行健康追蹤18天。

衛生局同時公布個案可傳染期足跡，這名男子搭乘亞洲航空AK1510班機，在20日上午10時22分入境，接著在當天上午11時30分至中午12時30分，從機場第1航廈搭乘桃園機場捷運至台北車站，並在當天下午1時30分至下午2時於八方雲集大同華亭店用餐。

衛生局提醒，麻疹傳染力強，曾在這些場所出入的民眾請進行自主健康管理至3月9日，如果有紅疹、發燒或咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎症狀，盡速與衛生單位聯繫，由衛生單位安排戴口罩就醫，降低病毒傳播風險。（編輯：戴光育）1130227