更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北市今年首例麻疹境外移入 外籍男曾至台北車站、八方雲集

2024/2/27 17:13（2/27 17:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市衛生局提醒，麻疹個案接觸者如果出現疑似症狀，應盡速與衛生單位聯繫安排就醫。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
台北市衛生局提醒，麻疹個案接觸者如果出現疑似症狀，應盡速與衛生單位聯繫安排就醫。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市出現今年首例境外移入麻疹病例，衛生局已掌握330名接觸者，並提醒曾在20日自桃園機場搭乘捷運到台北車站，以及在八方雲集大同華亭店用餐的民眾自主健康管理。

全球麻疹

麻疹小百科

  • 病毒性疾病、傳染力很強
  • 潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
  • 傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
  • 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
  • 預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗

資料來源：疾管署

看更多
關閉
疫情上升，台北市衛生局今天透過新聞稿表示，台北市出現首例境外移入病例，為20多歲不曾接種麻疹疫苗的外籍男性，他在20日從馬來西亞入境，22日因發燒、出疹等症狀就醫後通報採檢，今天研判確診。

衛生局指出，已掌握接觸者共330人，包含同行者1人、航空器上接觸29人、就醫接觸291人、其他接觸者9人，將自接觸日起進行健康追蹤18天。

衛生局同時公布個案可傳染期足跡，這名男子搭乘亞洲航空AK1510班機，在20日上午10時22分入境，接著在當天上午11時30分至中午12時30分，從機場第1航廈搭乘桃園機場捷運至台北車站，並在當天下午1時30分至下午2時於八方雲集大同華亭店用餐。

衛生局提醒，麻疹傳染力強，曾在這些場所出入的民眾請進行自主健康管理至3月9日，如果有紅疹、發燒或咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎症狀，盡速與衛生單位聯繫，由衛生單位安排戴口罩就醫，降低病毒傳播風險。（編輯：戴光育）1130227

（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
延伸閱讀
本土麻疹113年首例 北部男感染源調查中 匡列199接觸者中和出現今年首例麻疹 衛生局籲疑似症狀速就醫WHO：2023年全球麻疹病例逾30萬 年增79%M痘才宣布消除疫情 新增2例本土匡列7接觸者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.241