世衛：歐洲麻疹大爆發 2023年病例激增45倍

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（中央社哥本哈根23日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，2023年歐洲麻疹病例激增至4萬2200例，較前一年增加近45倍，呼籲緊急進行疫苗接種以遏阻傳播。

法新社報導，世界衛生組織表示，所屬歐洲53國約有41國通報 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 傳染，2022年僅941例。

在Covid-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，針對麻疹的疫苗接種率下降，「需要採取緊急疫苗接種措施，阻止傳播並防止進一步擴散」。

俄羅斯和哈薩克疫情最嚴重，去年1月至10月各有1萬病例。西歐以英國病例最多，有183例。

世界衛生組織也表示，去年1月至10月期間，有近2萬1000人住院治療，並有5人因麻疹死亡，這種情形「令人擔憂」。

2020年至2022年間，世界衛生組織歐洲地區約有180萬名嬰兒未接種麻疹疫苗。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130124