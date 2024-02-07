台中一家4口染A型流感 醫師籲提高防疫意識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中3歲女童高燒40度緊急送醫，醫師檢驗確認感染A型流感，問診發現父母和6歲哥哥也有症狀，經檢驗3人都罹患A型流感。春節將至，醫師提醒群聚恐交叉感染，需提高防疫意識。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩解封後，流感、類流感、腺病毒等呼吸道感染疾病持續發生。童綜合醫院今天發布新聞稿，急診部兒童急診科主任林彥辰表示，日前1名女童因高燒40度就醫，問診檢驗發現除了女童外，父母和哥哥等一家4口都感染A型流感。

林彥辰表示，女童父母與哥哥先後出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀時，3人先到住家附近醫療院所看診，但未能進一步篩檢提早使用抗流感病毒藥物，造成一家4口都相互感染罹患A型流感，還好3歲女童能即早治療投藥，避免重症發生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林彥辰指出，除流感或類流感疫情持續攀升外，近期兒童也常好發腺病毒、COVID-19，還有多重感染情況，以及全球麻疹疫情升溫。近期寒流一波波，即將到來的春節年假，家人親友間的群聚恐相互交叉感染，更需要提高防疫意識。

林彥辰指出，流感有抗病毒藥物可使用，當出現身體不適，應立即就醫讓醫師診斷，及早對症下藥，若確認罹患流感或疑似流感時服用抗病毒藥物，可減輕症狀、縮短病程、減少併發症出現。（編輯：郭諭儒）1130207