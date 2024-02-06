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疫苗打氣升天氣回暖 COVID-19高峰就診人次低於預估

2024/2/6 16:08（2/6 16:21 更新）
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疾管署發言人羅一鈞（左）6日指出，上週新增65例COVID-19死亡個案，是民國112年9月初以來第5波疫情新高；COVID-19疫情如預估般迎來高峰，但原本預估單日1.2萬到1.5萬人次就診，上週實際就診人次最高為週一9600人次，下修幅度約2到3成，推測是天氣回暖、疫苗接種狀況較預估好影響。中央社記者曾以寧攝 113年2月6日
疾管署發言人羅一鈞（左）6日指出，上週新增65例COVID-19死亡個案，是民國112年9月初以來第5波疫情新高；COVID-19疫情如預估般迎來高峰，但原本預估單日1.2萬到1.5萬人次就診，上週實際就診人次最高為週一9600人次，下修幅度約2到3成，推測是天氣回暖、疫苗接種狀況較預估好影響。中央社記者曾以寧攝 113年2月6日
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（中央社記者曾以寧台北6日電）疾管署今天表示，上週新增COVID-19死亡65例，創去年9月初以來第5波疫情新高，但就診人次較預估的低2成多，疾管署發言人羅一鈞指出，可能是受疫苗打氣升及天氣回暖影響所致。

衛生福利部疾病管制署說明，1月30日到2月5日新增567例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），較前一週546例上升；另外，上週新增65例死亡病例。近4週變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1（64%）為多，其次為EG.5（25%）及BA.2.86（6%）等；境外檢出病毒株以JN.1（82%）為多。

疾管署發言人羅一鈞說，上週新增65例死亡病例，是去年9月初以來第5波疫情新高，但低於第4波疫情最高峰單週死亡300多例；COVID-19疫情如預估的迎來高峰，但原預估單日1.2萬到1.5萬人次就診，上週實際就診人次最高則為週一9600人次，下修幅度約2到3成，推測是天氣回暖、疫苗接種狀況較預估好影響。

不過，羅一鈞指出，目前仍處疫情高原期，且春節後就將迎來開學，預估開學後疫情又會開始上升，但幅度應該不會超過本週公布數字。

有關年輕死亡個案，防疫醫師林稜指出，為中部40多歲男性，有糖尿病史，沒有接種XBB疫苗，1月中旬曾因肺炎住院，出院1週後又因咳嗽、發燒、嘔吐前往急診，發現有雙側肺炎、休克、急性腎衰竭、上消化道出血、貧血等情形。

林稜說明，該個案收治加護病房，並給予抗生素、抗病毒藥物、血液透析等治療，但病情惡化快，併發急性呼吸衰竭和敗血性休克，住院第6天不幸過世。

XBB疫苗打氣方面，疾管署統計，1月29日到2月4日接種19.7萬人次，再刷新去年9月底開打以來單週最高紀錄；XBB疫苗迄今已累計接種167.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計149.3萬人次，Novavax XBB疫苗累計17.9萬人次，全國接種率達6.96%。

XBB疫苗剩餘量，羅一鈞表示，目前還剩下莫德納455萬劑、Novavax 30萬劑，目前Novavax疫苗庫存量估可供接種到3月份，莫德納供應則不會有問題；今年第2季世界衛生組織（WHO）等單位應會再開會，討論是否需要更換新疫苗株、跟流感疫苗一樣每年接種，屆時會再視國際會議選株共識，洽購新的COVID-19疫苗。（編輯：張雅淨）1130206

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疾管署6日表示，上週新增65例COVID-19死亡個案，防疫醫師林稜（圖）說明中部40多歲男性死亡個案，該案有糖尿病史，沒接種XBB疫苗，1月中旬曾因肺炎住院，出院1週後又因咳嗽、發燒、嘔吐前往急診，收治加護病房後病情惡化快，住院第6天不幸過世。中央社記者曾以寧攝 113年2月6日
疾管署6日表示，上週新增65例COVID-19死亡個案，防疫醫師林稜（圖）說明中部40多歲男性死亡個案，該案有糖尿病史，沒接種XBB疫苗，1月中旬曾因肺炎住院，出院1週後又因咳嗽、發燒、嘔吐前往急診，收治加護病房後病情惡化快，住院第6天不幸過世。中央社記者曾以寧攝 113年2月6日
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