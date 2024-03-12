流感疫情近6年同期最高 疾管署籲快打疫苗：剩約4萬劑

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）流感疫情緩降，仍為近6年同期最高。疾管署今天表示，剩下約4萬劑公費流感疫苗估下週用罄，正規劃辦理今年度公費疫苗採購，最快明年才跟進WHO建議，將4價流感疫苗調整為3價。

每年10月到隔年3月是台灣流感疫情高峰，衛生福利部疾病管制署今天在例行疫報中公布最新監測結果，今年第10週（3月3日至9日）門急診類流感就診人次為10.3萬人次，疫情緩降，仍為近6年同期最高。

尤其近日溫差變化大，強碰流感等疫情持續，呼吸道疾病患者激增，疾管署自5日起擴大公費流感疫苗接種對象，呼籲全國年滿6個月以上民眾踴躍接種，截至11日止，已接種653萬餘劑，剩餘約4萬劑。

疾管署發言人羅一鈞預估，公費流感疫苗下週就會用罄，提醒民眾要打要快，以降低重症或死亡風險。

因流感病毒變異迅速，世界衛生組織（WHO）每年2月公布最新一季北半球4價流感疫苗組成。然而WHO自去年起陸續對南北半球提出建議，將B型山形株（Yamagata）自4價流感疫苗成分中移除，調整為3價流感疫苗。

羅一鈞說明，WHO觀察到，推測受過去3年多COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間防控影響，B型山形株呈自動絕跡狀態，只剩B型維多利亞株仍在流行，為消除山形株再流行的可能，WHO建議將山形株移除，以減少活性山形株於疫苗製造和使用，因考慮到各國藥證單位各有其作業程序，沒有訂定轉換時間點。

疾管署在今年1月24日召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，與衛福部食品藥物管理署、5家藥廠討論後，當天會中決議，評估3月就要開始規劃採購今年的公費流感疫苗，不過藥廠來不及更新或重新申請藥證，且產線也要調整，因此今年秋冬仍維持使用4價疫苗。

羅一鈞指出，食藥署將積極輔導廠商，希望明年能導入4價轉換成3價的新政策；無論是4價或3價，皆為安全有效且劑量無差異，每個疫苗株抗原均固定15微克，預防效果都很好，不會有「無效」問題。

至於外界擔心調整為3價，若猜錯病毒株恐讓保護力大打折扣。羅一鈞以2019年把3價轉換成4價為例解釋，過去都是沒有猜到山形株，如今山形株自然消失的原因還不清楚，拿掉是為了避免再流行。

羅一鈞也強調，國際上對於4價改成3價後，是不是再有新的4價流感疫苗，反而是著眼在要不要多放A型，擔心猜錯應該是指若能多放A型，可減少猜錯A型機會，WHO或美國尚無相關建議，將持續關注。（編輯：張雅淨）1130312