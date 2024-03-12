1歲男童染COVID-19亡 疾管署：呼吸道疫情估清明前告一段落

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（中央社記者曾以寧台北12日電）疾管署發言人羅一鈞今天指出，近期COVID-19與流感疫情都呈下降趨勢，預估最快清明節前疫情就會告一段落，不過近日仍有北部1歲男童罹患COVID-19，在發病5天後死亡。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞在疫報記者會上說明，流感與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2種呼吸道疫情，近期都呈現下降趨勢，預估最快清明節前疫情就會告一段落。

上週新增60例COVID-19死亡，疾管署防疫醫師林稜說明，其中年紀最小個案為北部1歲男童，本身無潛在疾病、未接種XBB疫苗，2月底出現活力下降、躁動、哭鬧不安等狀況，過幾天又出現全身抽搐，因此到急診就醫。

林稜說，男童就醫後發現有呼吸衰竭，心跳停止，經急救並收治加護病房，使用葉克膜、給予抗病毒藥物、抗生素、血液透析等治療後，呼吸衰竭與多重器官衰竭仍持續惡化，住院第3天過世，發病到過世共5天。

另新增8例流感死亡，林稜說，其中1名北部40多歲男性，本身有心臟疾病，未接種當季疫苗，2月底因發燒、喉嚨痛、呼吸困難、胸痛就醫，檢查發現雙側肺炎，且發炎指數增高、肝腎功能變差，確診A型流感，給予抗病毒藥物與抗生素治療。但個案因肺炎併發呼吸衰竭、敗血性休克持續惡化，住院第3天過世，發病到過世共7天。

疾管署今天表示，國內COVID-19疫情緩降，5至11日新增408例本土確定病例（併發症），較前一週下降22%；另上週新增60例死亡病例，也較前一週新增70例下降。

流感部分，疾管署說明，3至9日門急診類流感就診人次為10.3萬人次，疫情緩降，但仍為近6年同期最高；多項監測系統顯示近期流感病毒、COVID-19病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

疾管署表示，今年1月3日起於桃園國際機場、1月17日起於高雄國際機場及金門小三通港埠、2月1日起於馬祖小三通港埠等機場港埠，免費提供COVID-19家用快篩給出入境旅客自由領取。截至3月11日，旅客領取試劑總量已達186.7萬人次（共約826萬劑），因應國內外疫情漸趨緩，該措施將執行至3月31日止。（編輯：張雅淨）1130312