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COVID-19單週增49例死亡 高風險族群4/9開打第2劑XBB

2024/4/2 17:19（4/2 17:55 更新）
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65歲以上民眾、55到64歲原住民等族群4月9日起可接種第2劑XBB疫苗。（中央社檔案照片）
65歲以上民眾、55到64歲原住民等族群4月9日起可接種第2劑XBB疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署今天表示，國內COVID-19疫情下降，已脫離流行期，但為提升高風險族群免疫保護力，自4月9日起，提供65歲以上民眾、55到64歲原住民等族群，接種第2劑XBB疫苗。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳表示，國內3月26日至4月1日新增262例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例（併發症），較前1週下降，併發症中65歲以上長者占79%；另外，上週新增49例死亡病例，也較前1週下降；近4週變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1（94%）為多。

疾管署發言人曾淑慧表示，綜合考量死亡個案、口服抗病毒藥物、健保門急診等指標，目前國內疫情下降且已脫離流行期，但去年9月26日XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種XBB疫苗者均占96%（含）以上，仍不可輕忽疾病威脅，呼籲符合接種資格的民眾儘速接種疫苗。

疾管署說明，為提升感染後易發生重症或死亡的高風險族群免疫保護力，預定自4月9日起，接種第2劑XBB疫苗，可在莫德納和Novavax擇1廠牌接種（可與第1劑不同廠牌），並與前1劑間隔至少12週（84天）。

高風險族群包含，65歲以上民眾、55到64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫低下患者，如目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者；器官移植患者/幹細胞移植患者；中度/嚴重先天性免疫不全患者；洗腎患者；HIV感染患者；正使用高度免疫抑制藥物者；過去6個月內接受化療或放療者；其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者。

疾管署表示，國內XBB疫苗迄今已累計接種240.7萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計214萬人次，Novavax XBB疫苗累計26.8萬人次，全國接種率10.15%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約359.2萬劑、Novavax XBB疫苗約11.4萬劑。（編輯：管中維）1130402

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