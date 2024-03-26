流感擴大用藥再延到4月底 追平H7N9間17個月紀錄

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（中央社記者曾以寧台北26日電）疾管署今天表示，流感疫情已過高原期，但類流感門急診就診仍高於往年同期，且重症通報數仍多，因此再延長擴大公費流感抗病毒藥使用到4月30日，追平101年12月起H7N9流感疫情期間17個月紀錄。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在疫報記者會表示，3月17日至23日門急診類流感就診人次為10.3萬人次，較前週略降，但仍為近10年同期次高，19至25日並新增19例流感併發重症；監測顯示近期流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動。

疾管署發言人曾淑慧說明，綜合評估流感疫情已過高原期，處下降階段，但通報病例數仍多，且重症個案數也仍較多，經參考專家意見，再次延長擴大公費流感抗病毒藥物使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限，至4月30日止。

曾淑慧說明，此次擴大公費流感抗病毒藥物使用對象，是自111年12月1日起開放，統計到目前延長期限113月4月30日，共17個月，與101年12月1日至103年4月30日，因H7N9疫情擴大到17個月相當。

流感新增19例併發重症、6例死亡。防疫醫師林詠青說明，其中北部50多歲男性，有長期抽菸習慣、高血壓高血脂、糖尿病等病史，2月上旬有呼吸喘狀況，1週後發生心悸、呼吸困難症狀。

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林詠青表示，患者至急診就醫發現，有心律不整與低血氧狀況，診斷為急性心臟衰竭和急性呼吸衰竭，經住院插管，給予抗病毒藥物，肺炎症狀未改善，且併發併發敗血性休克、多重器官衰竭，3月下旬於住院5週後過是，死因為併發肺炎菌血症、敗血性休克。

疾管署統計，自3月5日流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種民眾接種，截至24日，國內公費流感疫苗已接種655萬餘劑，剩餘約2.8萬劑，呼籲民眾儘速至各合約院所接種，以降低重症或死亡風險。（編輯：陳政偉）1130326