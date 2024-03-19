北部1月大嬰染百日咳今年本土首例 疾管署提醒孕婦打疫苗
（中央社記者曾以寧台北19日電）疾管署今天公布今年首例本土百日咳病例，北部1個月大男嬰3月上旬咳嗽流鼻水，又發生呼吸困難，就醫已有雙側肺炎，經治療已順利出院。疾管署提醒，孕婦可自費打疫苗保護新生兒。
百日咳小百科
百日咳是由百日咳桿菌所引起的疾病。沒有流行季節，一年四季都可能發生。營養狀況不良病患與併有許多腸道及呼吸道感染的病患及6個月以下嬰幼兒是併發症與死亡的高危險群。
好發族群
百日咳常發生於5歲以下兒童，其他年齡層亦可能發生，但症狀較輕微或不明顯。
傳染途徑
主要是由飛沫傳染。
常見症狀
初期症狀不明顯，只有鼻炎、打噴嚏、輕微發燒、輕微咳嗽等類似感冒的症狀。之後變成陣發性咳嗽，且持續1-2個月或更長。
預防方法
幼兒出生時接種的五合一疫苗即可預防百日咳。
治療方法
發病早期即給予抗生素，可減輕症狀，進入陣發期，無法減輕症狀但可有效縮短可傳染期，應依醫囑確實服藥至療程屆滿為止。
資料來源：疾管署
肺炎小百科
- 肺部受到細菌或病毒感染而引發的急性感染過程。可發生在所有年齡層，尤其是免疫機能較差者，例如老人或糖尿病患者。
- 常見原因：上呼吸道感染、流行性感冒等會引起肺炎，也可能因為吸入水、有毒氣體、化學物及有毒煙霧導致。
- 常見症狀：發燒、倦怠、寒顫、肌肉痛、頭痛、嘔吐、腹瀉、呼吸快速、胸痛、咳嗽（乾咳或有痰的咳嗽）、痰量增加且顏色改變等。
- 如何預防感染？
- 1.在感冒流行時或身體抵抗力較弱時，勿到公共場所，避免與已感冒的人接觸。
- 2.注意飲食、睡眠、運動以增加抵抗力，適時添加衣服避免受寒。
- 3.如果發現感染徵象如痰量增加、發燒、咳嗽、呼吸困難加劇等，應立即就醫。
資料來源：衛福部基隆醫院
林詠青說，醫院收治加護病房，給予抗生素治療並通報百日咳，治療後咳嗽情形緩解，病況穩定，已於3月11日出院。同住家人2人均無疑似症狀，已安排採檢及預防性投藥。
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，依據疾管署監測資料顯示，2019年至2023年同期（當年度截至3月18日）百日咳病例數分別為14、4、0、0、0例；每年累計病例數為0至32例，其中3個月以下嬰兒占51%，20歲以上病例則占36%。
林詠青說，百日咳是呼吸道急性傳染病，主要透過飛沫傳染，潛伏期6到20天，無論有無發病均有高度傳染力；感染症狀為持續咳嗽超過2週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀。嬰幼兒感染後症狀較嚴重，尤其6個月以下的嬰兒可能引起肺炎、抽搐、癲癇、呼吸停止、缺氧、腦病變、腦出血甚至可能致死。
疾管署發言人曾淑慧說，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑（共5劑）百日咳相關疫苗。
近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的3個月以下嬰幼兒，曾淑慧說，建議女性於懷孕第28到36週自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），以使母親抗體傳遞抗體給嬰兒，進而保護胎兒及剛出生嬰兒。
若懷孕時未接種，則應於生產後立即接種；另外其他嬰兒照顧者亦建議自費接種1劑疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。
疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。（編輯：陳政偉）1130319
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