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各地多雲到晴高溫炎熱 午後局部防雷陣雨

2025/6/18 07:51（6/18 08:22 更新）
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圖為大稻埕碼頭民眾紛紛撐傘或以手遮擋陽光。（中央社檔案照片）
圖為大稻埕碼頭民眾紛紛撐傘或以手遮擋陽光。（中央社檔案照片）
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（中央社台北18日電）中央氣象署今天指出，上半天較穩定，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及宜、花山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區有局部大雨發生的機率，北部山區也有較大雨勢。

氣象署說，今天台灣附近為偏南轉東南風，迎風面東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨；午後外出請攜帶雨具以備不時之需。

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氣溫方面，氣象署表示，東半部高溫為攝氏31、32度，西半部則為34至36度，高屏近山區處有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，應做好防曬並多補充水分，而低溫普遍為25至26度。

至於離島天氣，氣象署說，澎湖多雲時晴，27至31度；金門多雲時陰，26至31度，馬祖晴時多雲26至30度。（編輯：李淑華）1140618

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未來一週高溫炎熱 18日中南部防局部大雨
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