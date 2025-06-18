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探訪台裔導演朱浩偉啟蒙地 徐佳青讚傳承台灣之光

2025/6/18 08:25（6/18 08:31 更新）
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僑委會委員長徐佳青（右）拜訪台裔導演朱浩偉之父朱鎮中經營的餐館，讚揚父子世代傳承台灣之光精神。（金山灣區僑教中心提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 114年6月18日
僑委會委員長徐佳青（右）拜訪台裔導演朱浩偉之父朱鎮中經營的餐館，讚揚父子世代傳承台灣之光精神。（金山灣區僑教中心提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 114年6月18日
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（中央社記者張欣瑜舊金山17日專電）僑委會委員長徐佳青訪問舊金山灣區，16日前往由台裔導演朱浩偉父親朱鎮中所經營的老字號餐廳喜福居，讚揚父子世代傳承台灣之光精神。朱鎮中表示，台灣人的努力和溫暖，永遠是朱浩偉創作的最大靈感來源。

舊金山灣區餐廳「喜福居」從快餐起家，現成為當地家喻戶曉名店，逾半世紀以來，光顧的政商名流無數，包括已故蘋果公司（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、前英國已故首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）及前美國總統老布希（George H. W. Bush）等貴客都曾蒞臨。

走進餐廳，牆上掛滿名人照片外，隨處可見「時代雜誌」百大影響力人物、台裔導演朱浩偉的宣傳照。朱浩偉日前受訪曾說，父母經營的喜福居是他拍片的啟蒙地。

朱浩偉因執導「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）而聲名大噪，改編自經典百老匯音樂劇的電影「魔法壞女巫」（Wicked）去年在北美上映掀起話題。他接受加州「信使新聞」（The Mercury News）訪問時說，受益於餐館客人開始接觸拍片。

徐佳青16日赴喜福居拜訪朱鎮中，讚揚他在異鄉落地生根、傳承台灣精神，並肯定朱浩偉在國際影壇發光發熱，寫下台裔在美國成功實現電影夢的故事。

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朱鎮中則表示，台灣人的努力與溫暖，永遠是父子倆生活和創作的最大靈感來源。

在朱鎮中熱情介紹下，徐佳青透過老照片了解餐廳歷史，也期盼藉此交流深化台灣與海外僑界的情誼，並透過朱浩偉展現台灣文化軟實力於全球的深遠影響。（編輯：張芷瑄）1140618

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