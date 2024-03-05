時隔10個月再現 2童染COVID-19併發重症亡

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（中央社記者曾以寧台北5日電）衛福部疾管署今天表示，上週新增70例COVID-19死亡病例，其中2例兒童死亡為近10個月首見，分別為南部1歲女嬰併發急性腦炎，及中部6歲女童併發肺炎出現心臟驟停不治。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳在疫報記者會表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處高原期，2月27日至3月4日新增523例COVID-19本土確定病例（併發症），較前1週新增648例下降；另外，上週新增70例死亡病例，較前1週新增78例下降。

疾管署發言人羅一鈞指出，新增死亡病例中，有2例兒童死亡病例，為今年首見，更是時隔10個月以來首見有兒童染COVID-19死亡。

疾管署防疫醫師劉裕誠說明，其中1例為南部地區1歲女童，沒有潛在病史，也未接種過COVID-19疫苗，2月上旬出現全身抽搐狀況，緊急送醫診斷新冠病毒引發腦炎，胸部X光也發現有肺炎；住院治療後，腦水腫狀況持續惡化，於2月下旬過世，從發病到死亡約3週，死因是COVID-19病毒併發急性腦炎。

另1例兒童死亡，劉裕誠說明，為中部地區6歲女童，本身有神經系統慢性病史，2月下旬出現發燒、呼吸急促、咳嗽等症狀，曾經就醫返家後症狀惡化出現痰多，在家心臟驟停，緊急送醫確定COVID-19病毒感染，並於當天死亡，死因為COVID-19併發肺炎。

近4週變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1（82%）為多。羅一鈞說明，目前沒有看到報告顯示XBB或JN.1變異株，對幼童更具殺傷力；兩例死亡個案中，1歲幼童沒有接種過COVID-19疫苗，另1有接種過2劑，但可能不是最新的XBB疫苗。

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疾管署統計，目前6個月以上至4歲幼童新冠XBB疫苗接種率僅3.3%，5歲至11歲兒童接種率也僅5.97%均偏低，而接種COVID-19 XBB疫苗可提供良好保護力，呼籲家長儘速攜帶幼童至合約醫療院所接種，另提醒6個月以上至11歲兒童依核准適應症，應接種莫德納XBB疫苗，12歲以上則可接種Novavax XBB疫苗。

羅一鈞提醒，沒有打過任何1劑COVID-19疫苗的小朋友，不論面對任何病毒株，風險都遠高於其他人；對於有打過疫苗的小朋友，國際研究顯示，打完疫苗後9到12個月，疫苗保護效果就會開始衰退，因此還是建議補打最新版疫苗，恢復保護力，XBB疫苗對目前流行的JN.1病毒株，有不錯的保護力，提醒家長帶孩子接種。（編輯：管中維）1130305