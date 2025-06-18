美捷共築護台防線 捷克共產歷史助合作抗中威脅

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（中央社記者劉郁葶布拉格17日專電）捷克媒體報導，美台商業協會會長韓儒伯近日訪捷克，探索美國與捷克在協助台灣防衛的合作可能。未來捷克的無人機與雷達可能用於保護台灣，而台捷友好關係與捷克曾歷經共產統治的歷史背景，皆有助於深化合作。

據捷克廣播電台（iROZHLAS.cz）報導，印太地區各國對2027年感到憂心，因為中國當局提出在2027年實現軍事現代化。在美國的支持下，這些國家積極強化防衛能力並尋求軍事合作夥伴，而捷克因曾受共產政權統治、與台灣關係友好且具備相關技術優勢，成為潛在合作對象。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）6月中旬訪捷，為過去7個月內二度造訪捷克。

韓儒伯此次訪捷目的，是與捷克國防工業代表與商業協會會面，探索美國與捷克在協助台灣防衛的合作可能。

捷克廣播電台指出，韓儒伯希望找出美國與捷克的合作方法，協助台灣抵禦來自北京的直接威脅，因中國國家主席習近平明言，不排除以軍事手段統一這座島嶼。

未來捷克的無人機與雷達等裝備，可能有助於守護台灣。韓儒伯告訴捷克廣播電台，捷克的技術優秀且經過考驗，「企業能提供的技術是完整的，可作為整體系統出售，同時也有一些利基技術，可整合進台灣的裝備中。」

報導指出，捷克產品的品質並非韓儒伯尋求合作的唯一理由，台灣與捷克的友好關係，以及捷克自身歷史經驗也發揮作用。

韓儒伯表示：「我們正在尋找能理解被共產政權統治意味的中歐國家。他們更能明白，與俄羅斯和中國的對抗是一場全球性戰鬥。」除了捷克，美方也積極尋求波蘭與波羅的海國家的合作。

韓儒伯認為，對捷克企業而言，這項合作也具經濟誘因，可將部分生產移至印太地區。「初期重點是協助台灣，但之後企業也能善用台灣的製造經驗與地理位置，進軍印太市場。」

如果捷克企業選擇與台灣合作，從設備交付到操作訓練也需時多年。韓儒伯形容，捷克目前「只完成十章書中的第1或第2章」。

他補充，在國防領域沒有什麼事是快速的，即使進展順利，整個流程也需4到5年，更常是需要7年。

報導指出，中國解放軍也未必能如期在2027年達到戰備狀態。在韓儒伯看來，連習近平也不完全相信軍隊準備好了，因近期中國軍方高層頻繁異動、重要將領無故失蹤，反映軍方內部存在長期結構性的問題。

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儘管如此，印太地區國家並未輕忽2027這個時間點。韓儒伯表示，關鍵在於中國並非是唯一擁有計畫的一方，台灣、美國，以及在某種程度上，日本與澳洲都有能力採取行動改變局勢，增加中國完成軍備的難度。

他說：「我們正努力推遲可能的衝突時間，以及中國發動攻擊的可能性。」（編輯：韋樞）1140618