加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／交通部長陳世凱主持人事發布說明會
首頁 / 政治

前美陸軍部長：美台需強化嚇阻 國防產業合作找解答

2025/6/11 14:13（6/11 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前美國陸軍部長沃梅斯11日在台美國防產業合作論壇發表開幕致詞。中央社記者吳書緯攝 114年6月11日
前美國陸軍部長沃梅斯11日在台美國防產業合作論壇發表開幕致詞。中央社記者吳書緯攝 114年6月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北11日電）前美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）今天指出，面對中共解放軍可能在2027年做好攻台準備，台灣和美國都需要強化嚇阻，而在印太地區所缺乏的就是「時間」，台美可以透過合作促進國防產業發展，軍隊也能從產業界找到作戰問題的解答。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）今天在台北國際會議中心舉辦台美國防產業合作論壇（Taiwan-US Defense Industry Forum），邀請沃梅斯發表開幕致詞。

沃梅斯致詞表示，當過去20年美國關注在中東時，中國政府對中國人民解放軍進行了一系列的現代化，且持續進行中，美國對中國在印太地區的脅迫行為深感擔憂，這也包含對台灣的襲擾，而美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近期在2025年香格里拉對話的發言，則是提醒了眾人，中國國家主席習近平曾表示解放軍要在2027年做好攻台準備。

沃梅斯說明，雖然中共領導階層是否會在2027年採取行動仍有待觀察，但可以肯定解放軍會竭盡全力準備，因此台灣和美國政府都應該做好準備，應對可能發生的突發事件，所以台灣和美國最重要的任務就是竭盡所能地，加強嚇阻（deterrent）的態勢，讓習近平每天早上起床時，都認為今天不是武力攻台的好時機。

針對台灣近年強化全社會防衛韌性，沃梅斯讚揚，台灣近年在聯合作戰計畫與建立全社會防衛韌性做了許多努力，這些都是非常重要的基礎，而台灣政府宣布將國防預算提升到GDP的3%，也是向美國傳遞重要訊號，代表台灣是認真看待強化自我防衛能力。

沃梅斯表示，此行她擔任由美國國防產業所組成的代表團團長，與台灣的外交部、國防部等部會進行深入交流，台灣本土國防產業非常重要，而美國企業在協助台灣強化自我防衛能力也能發揮很大作用，並能與台灣企業合作，美商的無人機、水下無人載具等系統也能提供台灣軍方目前正在考慮的能力。

google news透過 Google News追蹤中央社

曾於2021至2025年擔任美國陸軍部長的沃梅斯表示，以她擔任陸軍部長的經驗，若軍方給出過於明確的技術規格，產業界需要花費數年才能打造相對應裝備，「但在印太地區，我們缺乏的就是時間」，但若如果軍方只說明需解決的作戰問題，而不設定解決方式，產業界反而能更快找出有效方案，因此希望台灣軍方與產業界的交流能持續進行。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）致詞表示，代表團本週密集的拜會台灣各政府機關與民間機構，探討如何透過台美合作，提升台灣嚇阻中國入侵的能力，美國雖然對台灣仍處在「戰略模糊」的政策，但前美國總統拜登（Joe Biden）任內4次提到若中國犯台會出兵保衛台灣，盼美國未來能朝向更明確的方向，強化對台防衛承諾。（編輯：翟思嘉）1140611

#中共
#印太地區
#美國陸軍
#習近平
#外交部
#沃梅斯
#國防部
#美台商業協會
前美國陸軍部長沃梅斯（中）11日在台美國防產業合作論壇開始前，接受媒體訪問。中央社記者吳書緯攝 114年6月11日
前美國陸軍部長沃梅斯（中）11日在台美國防產業合作論壇開始前，接受媒體訪問。中央社記者吳書緯攝 114年6月11日
沃梅斯
台美國防產業論壇11日登場 聚焦無人機合作潛力
習近平
馬英九將出席海峽論壇 綠：別配合習近平統戰大戲習近平與白俄總統舉行家宴 女兒習明澤首現身
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：