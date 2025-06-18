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顧立雄見美眾院訪團 感謝支持台灣安全

2025/6/18 10:07（6/18 10:36 更新）
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國防部長顧立雄（右）17日接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（左）訪問團，致詞感謝貝拉長期為台灣發聲，展現對民主價值的信念。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年6月18日
國防部長顧立雄（右）17日接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉（左）訪問團，致詞感謝貝拉長期為台灣發聲，展現對民主價值的信念。（國防部提供）中央社記者吳書緯傳真 114年6月18日
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（中央社記者吳書緯台北18日電）國防部長顧立雄昨天下午接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席貝拉訪問團。顧立雄感謝貝拉深切支持台灣安全，以及訪團成員對台灣民主自由的肯定支持，期望台美雙邊持續深化交流，共同創造區域的和平穩定。

國防部今天指出，顧立雄昨天接見美國聯邦眾議院國會台灣連線（Congressional Taiwan Caucus, CTC）」共同主席貝拉（Ami Bera）及訪團成員。

顧立雄表示，貝拉長期以來都是台灣堅定的友人，領銜提出與聯署各項友台議題及倡議，包括台灣國際團結法案（Taiwan International Solidarity Act）、台灣保證實施法案（Taiwan Assurance Implementation Act）， 以及第1127號決議案，展現跨黨派對台灣的支持，強化台灣防衛能力，並促進區域安全穩定。

顧立雄進一步表示，貝拉去年訪台期間曾指出，「台灣的未來應該由台灣人民決定」，並強調「在21世紀，不容許任何的侵略行為」，他非常感謝貝拉為台灣發聲，展現對民主價值的信念，與對台灣安全的深切支持。

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顧立雄強調，面對威權主義擴張與灰色地帶威脅升高，台灣為印太地區可信賴的夥伴，致力強化自我防衛力量，並深化與美方的交流與合作，相信在貝拉及跨黨派友台議員的推動下，台美安全伙伴關係將更加穩固。

國防部指出，訪團一行成員包括美國聯邦眾議院眾議員艾莫（Gabe Amo）、貝爾（Wesley Bell）、薔森（Julie Johnson）、梅可布萊德（Sarah McBride，另譯麥布萊德）及歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）等人，均共同與會交流。（編輯：楊蘭軒）1140618

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