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精誠中學校車與機車碰撞 騎士捲車底受傷送醫

2025/6/18 10:06（6/18 10:26 更新）
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彰化精誠高中校車18日上午7時許於埔心鄉與1輛機車發生車禍，黃姓騎士遭捲入校車底下，經救護人員協助順利脫困，所幸其意識清楚、僅手腳擦傷送醫，陳姓校車駕駛及車上28名學生未受傷。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年6月18日
彰化精誠高中校車18日上午7時許於埔心鄉與1輛機車發生車禍，黃姓騎士遭捲入校車底下，經救護人員協助順利脫困，所幸其意識清楚、僅手腳擦傷送醫，陳姓校車駕駛及車上28名學生未受傷。（民眾提供）中央社記者鄭維真傳真 114年6月18日
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（中央社記者鄭維真彰化18日電）彰化縣精誠中學校車今天上午於埔心鄉與1輛機車發生車禍，黃姓男騎士捲入校車底下，經救護人員協助順利脫困，其意識清楚、手腳擦傷送醫，陳姓校車駕駛及車上28名學生未受傷。

彰化縣消防局今天上午7時左右接獲報案，彰化縣私立精誠高級中學校車與機車於埔心鄉員鹿路與永坡路口發生交通事故，救護人員抵達時，黃姓騎士在校車底下，經調整姿勢後順利脫困，其意識清楚，腿部受傷，送往衛生福利部彰化醫院治療。

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彰化縣警察局溪湖分局表示，64歲陳姓男子當時駕駛校車載28名學生行經埔心鄉時，沿員鹿路東往西方向直行，要左轉永坡路；38歲黃姓男子騎機車沿永坡路南往北直行，雙方在員鹿路與永坡路口發生碰撞，造成黃男捲入校車車底。

陳男及黃男經檢測沒有酒駕，警方初步分析為校車駕駛左轉彎未依規定、未注意車前狀況，騎士未依規定停讓，而導致事故發生，詳細事故原因及肇事責任仍待釐清。（編輯：謝雅竹）1140618

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