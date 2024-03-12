更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

腸病毒就診10年同期新高 4月恐提早進流行期

2024/3/12 16:00（3/12 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
隨著時序進入春季，腸病毒好發季節將至，衛福部疾管署防疫醫師林稜（圖）12日提醒，酒精殺腸病毒效果有限，仍要注意以清水與肥皂洗手，並保持居家清潔、通風。中央社記者曾以寧攝 113年3月12日
隨著時序進入春季，腸病毒好發季節將至，衛福部疾管署防疫醫師林稜（圖）12日提醒，酒精殺腸病毒效果有限，仍要注意以清水與肥皂洗手，並保持居家清潔、通風。中央社記者曾以寧攝 113年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北12日電）疾管署發言人羅一鈞今天指出，上週腸病毒門急診就診破6000人次，創近10年同期新高，近4週教托育機構停課也超過去年同期，今年疫情拉警報，可能提前1個月在4月開始進流行期。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞表示，隨著時序進入春季，腸病毒好發季節將至；3日至9日全國腸病毒門急診就診計6084人次，創近10年來同期最高，且近4週教托育機構因應腸病毒疫情停課累計已180班，超越去年同期132班。

羅一鈞指出，往年國內腸病毒疫情多在5月開始進入流行期（單週就診人次超過1.1萬人），不過以近期就診趨勢來看，今年可能提早1個月，在4月就開始進入流行期，屆時又是學期中，恐導致小朋友染病數增加，因此提前預警，今年流行風險較高。

腸病毒流行趨勢，羅一鈞說明，專家本就預估，每4、5年會有1波腸病毒大流行，國內前兩次較大規模流行為2012、2019年，且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年間，都沒有較大規模腸病毒流行，因此較擔心，恐因為免疫負債，有大流行風險。

疫情中心主任郭宏偉指出，實驗室監測顯示，近期腸病毒持續於社區中活動，以克沙奇A型為主。今年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，但於社區已出現4例腸病毒71型及1例D68型輕症個案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

疾管署防疫醫師林稜提醒，酒精殺腸病毒效果有限，仍要注意以清水與肥皂洗手。並建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒，可以8瓶1250c.c.保特瓶清水加入100c.c.漂白水，且環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭1次，才算完成消毒。

疾管署提醒，無論成人、幼兒，都有感染腸病毒的可能，請民眾落實肥皂洗手等個人手部衛生；教托育機構及家庭照顧者應定期清潔環境及重點消毒，時常清洗消毒兒童常接觸的物品及玩具，並持續教導學童養成良好的個人衛生習慣，加強學童正確勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念。（編輯：管中維）1130312

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.60