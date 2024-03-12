腸病毒就診10年同期新高 4月恐提早進流行期

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（中央社記者曾以寧台北12日電）疾管署發言人羅一鈞今天指出，上週腸病毒門急診就診破6000人次，創近10年同期新高，近4週教托育機構停課也超過去年同期，今年疫情拉警報，可能提前1個月在4月開始進流行期。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞表示，隨著時序進入春季，腸病毒好發季節將至；3日至9日全國腸病毒門急診就診計6084人次，創近10年來同期最高，且近4週教托育機構因應腸病毒疫情停課累計已180班，超越去年同期132班。

羅一鈞指出，往年國內腸病毒疫情多在5月開始進入流行期（單週就診人次超過1.1萬人），不過以近期就診趨勢來看，今年可能提早1個月，在4月就開始進入流行期，屆時又是學期中，恐導致小朋友染病數增加，因此提前預警，今年流行風險較高。

腸病毒流行趨勢，羅一鈞說明，專家本就預估，每4、5年會有1波腸病毒大流行，國內前兩次較大規模流行為2012、2019年，且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3年間，都沒有較大規模腸病毒流行，因此較擔心，恐因為免疫負債，有大流行風險。

疫情中心主任郭宏偉指出，實驗室監測顯示，近期腸病毒持續於社區中活動，以克沙奇A型為主。今年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，但於社區已出現4例腸病毒71型及1例D68型輕症個案。

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疾管署防疫醫師林稜提醒，酒精殺腸病毒效果有限，仍要注意以清水與肥皂洗手。並建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒，可以8瓶1250c.c.保特瓶清水加入100c.c.漂白水，且環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭1次，才算完成消毒。

疾管署提醒，無論成人、幼兒，都有感染腸病毒的可能，請民眾落實肥皂洗手等個人手部衛生；教托育機構及家庭照顧者應定期清潔環境及重點消毒，時常清洗消毒兒童常接觸的物品及玩具，並持續教導學童養成良好的個人衛生習慣，加強學童正確勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念。（編輯：管中維）1130312