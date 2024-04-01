更多編輯台推薦新聞：
台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加
生活

台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

防範腸病毒威脅 南投宣布為弱勢嬰童免費打疫苗

2024/4/1 16:50（4/1 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣政府衛生局1日舉辦記者會宣布，即日起提供設籍南投縣出生滿2個月至未滿6歲低收、中低收入戶嬰幼童，免費接種2劑腸病毒71型疫苗，縣長許淑華（前左3）出席宣傳並感謝縣議會支持這項弱勢福利。中央社記者蕭博陽南投攝 113年4月1日
南投縣政府衛生局1日舉辦記者會宣布，即日起提供設籍南投縣出生滿2個月至未滿6歲低收、中低收入戶嬰幼童，免費接種2劑腸病毒71型疫苗，縣長許淑華（前左3）出席宣傳並感謝縣議會支持這項弱勢福利。中央社記者蕭博陽南投攝 113年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣衛生局今天宣布，領先全台今天起為出生2個月至6歲低收、中低收入戶嬰幼童免費施打腸病毒71型疫苗，請符合資格家長帶小孩、健保卡、兒童健康手冊等資料到衛生所施打。

南投縣政府衛生局今天舉辦記者會宣布，守護縣內弱勢家庭嬰幼童防範腸病毒威脅，4月1日起提供設籍南投縣出生滿2個月至未滿6歲低收、中低收入戶嬰幼童，免費接種2劑腸病毒71型疫苗，估施打對象900多人，請符合資格嬰童家長洽詢各鄉鎮市衛生所預約接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南投縣長許淑華出席記者會表示，感染腸病毒無特效藥，採支持療法，透過接種腸病毒71型疫苗預防病毒侵襲，保護率達98%，由於中央未納入公費常規疫苗接種，自費接種腸病毒疫苗每劑約新台幣4000元，對弱勢家庭來說是一筆負擔，感謝縣議會支持這項弱勢福利。

南投衛生局長陳南松說，腸病毒為幼童常見傳染病，分布廣泛且型別眾多，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒、腸病毒等，衛生福利部疾病管制署資料顯示，每年4月至9月是腸病毒感染流行期，感染腸病毒71型最易引發神經系統併發症，造成腦膜炎、肺水腫、肺出血等重症，嚴重甚至死亡，重症致死率達3成。（編輯：郭諭儒）1130401

#南投縣
#衛生局長
#許淑華
#陳南松
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.204