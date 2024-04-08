預防腸病毒流行 陳其邁提醒勤洗手、漂白水清消

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）天氣逐漸轉熱，時序進入腸病毒流行季節，高雄市長陳其邁今天出席「終結腸病毒，洗手加消毒」宣導活動，提醒民眾要勤洗手，並使用漂白水進行環境消毒，才能有效清除腸病毒。

高雄市政府今天在鳳山區忠孝國小附設幼兒園辦理「終結腸病毒，洗手加消毒」宣導活動，陳其邁到場示範正確洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，並視察教室消毒情況，教導民眾如何泡製漂白水進行環境清消，防範腸病毒疫情流行。

陳其邁出席表示，由於腸病毒屬無套膜病毒，使用酒精無法有效消除腸病毒，漂白水對腸病毒會有較好成效。陳其邁請小朋友回家告訴長輩對抗腸病毒秘訣，同時也提醒家長注意小朋友有關腸病毒重症，包括肌肉無力、意識模糊、呼吸急促等危險症狀，必須立刻就醫。

陳其邁說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）流行期間，腸病毒相對較少，累積的集體免疫力也較低，將使腸病毒流行風險上升，市府已啟動加強防治工作，透過教托育機構查核、醫療整備及衛教宣導等防疫措施，防範腸病毒疫情流行。

高雄市衛生局說明，預防腸病毒除了落實正確洗手步驟、使用漂白水進行環境清潔，平時也應落實腸病毒居家照護6招「返家後先洗手、洗臉、換衣服」、「兒童玩具常清洗」、「定期以500ppm漂白水消毒環境」、「生病在家休息」、「家中第二小孩做好隔離照護」、「出現疑似腸病毒症狀，儘速送醫」。

衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現嬰幼兒出現肢體無力麻痺或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速至高雄市6家腸病毒重症責任醫院治療。

高雄市6家腸病毒重症責任醫院包括高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立聯合醫院。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，近期全國腸病毒門急診就診人次呈上升趨勢，今年截至目前全國腸病毒感染併發重症確定病例累計1例，另檢出5例腸病毒71型及1例D68型輕症個案。（編輯：黃世雅）1130408