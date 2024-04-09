腸病毒就診近10年同期新高 4月底進流行期

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（中央社記者曾以寧台北9日電）衛生福利部疾病管制署今天表示，國內腸病毒疫情持續上升，3月31日至4月6日腸病毒門急診就診7517人次，較前1週上升9.4%，且為近10年同期最高，預估4月底就會進入流行期。

時序進入腸病毒好發季節，疾管署發言人曾淑慧在疫報記者會上表示，國內腸病毒疫情近期有上升趨勢，累計社區中已有5例71型及1例D68型輕症個案；根據預測模型分析，門急診就診人次會在4月底超過流行閾值1.1萬人次，並將在5月底達到疫情高峰。

疫情中心主任郭宏偉說明，國內腸病毒疫情持續上升，監測資料顯示，3月31日至4月6日全國腸病毒門急診就診計7517人次，較前1週（6872人次）上升9.4%，且為近10年來同期最高，目前疫情呈上升趨勢，提醒注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

郭宏偉指出，近期實驗室監測顯示，腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇A型為主；今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，與去年同期病例數（2例）相當。

疾管署提醒，腸病毒的傳染力強，且部分患者症狀輕微，因此呼籲家長及教托育機構提高警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並確實做好手部衛生與環境消毒；大人返家務必先更衣、以肥皂洗手後再抱小孩，且無論大人小孩，在吃東西前、和小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後，皆應落實肥皂勤洗手。

疾管署指出，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。（編輯：管中維）1130409