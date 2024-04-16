腸病毒就診人次近萬 疾管署估4月底進入流行

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（中央社記者曾以寧台北16日電）衛福部疾管署今天表示，腸病毒疫情持續上升，7至13日全國腸病毒門急診就診計9256人次，較前週上升20.9%，且為近10年同期最高，預估4月底就會進入流行期。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上表示， 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 疫情處於上升階段，根據疫情中心預估，月底健保急門診就診人次會超過流行閾值、進入流行期，呼籲注意傳播風險、重症前兆病徵。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，監測資料顯示， 7至13日全國腸病毒門急診就診計9256人次，較前週7656人次上升20.9%，與歷年相比，仍為近10年以來同期最高，目前疫情呈上升趨勢。

李佳琳說明，近期實驗室監測顯示，腸病毒持續於社區中活動，檢出以克沙奇A型為主，惟社區已出現6例腸病毒71型及1例D68型輕症個案；今年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型，與去年同期2例相當。

疾管署表示，腸病毒易於校園、安親班及托嬰中心等人與人互動頻繁的場所傳播，提醒家長及教托育機構加強教導學幼童落實正確洗手等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清消。

疾管署呼籲，如經醫師診斷感染腸病毒時，請落實生病不上課，以避免因與其他學幼童接觸造成交叉感染；並留意幼兒健康狀況，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送醫。

疾管署提醒，酒精對於腸病毒，毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。（編輯：吳協昌）1130416