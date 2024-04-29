漢來海港巨蛋店累積就醫50人 風險時段增4/27中午

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄漢來海港巨蛋店發生民眾用餐後腹瀉，疑有食安疑慮，高雄市衛生局昨天深夜表示，統計至昨天晚間8時，累積就醫達50人，相關疫調及採檢檢體樣本正進行微生物培養檢驗中。

高雄市衛生局昨天深夜11時許發布訊息表示，高雄左營漢來海港巨蛋店疑有食安疑慮，因症就醫通報人數截至昨天晚間8時累積50人，均以腹痛、腹瀉為主，少數伴隨噁心嘔吐。

衛生局指出，疑有風險用餐時段從包含26日下午茶、晚餐，再擴及27日中午，相關疫調及採檢檢體樣本正進行微生物培養檢驗中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局強調，業者應依據稽查結果落實執行缺失事項改善計畫、加強內部管理及完成全體員工再訓練教育，於30日停業日結束前全力排除風險以確保民眾食安。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧昨天表示，依高雄市衛生局調查，同天到此店用餐者共約200人，其中部分民眾發生腹瀉狀況。高雄市衛生局正依食品中毒流程進行疫情調查、衛教及檢體採集。（編輯：何宏儒）1130429