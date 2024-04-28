漢來海港巨蛋店腹瀉累計就醫46人 無住院或重症個案

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）有民眾在高雄漢來海港巨蛋店用餐後腹瀉，疑有生熟食混用污染之虞，高市府衛生局已針對可疑食材、環境、廚工等檢驗中；截至今天下午4時30分，累計就醫人數達46人，無住院或重症個案。

高雄市政府衛生局最新統計指出，調查截至今天下午4時30分，因腹痛、腹瀉等消化道症狀就醫累計人數達46人，經臨床診斷處置後均已緩解返家休養，無住院或重症個案；46人全數均有進行疫調，進食時段為4月26日下午茶到晚餐。

衛生局昨天發布新聞稿指出，經查疑有生熟食混用污染之虞，已同步針對可疑食材如蘋果蘿蔔汁、生蠔、生菜、生魚片、提拉米蘇、冰淇淋、生菜沙拉、主廚沙拉、冰塊等，以及環境或廚工、就醫民眾等進行採檢，進一步釐清風險，目前檢驗中。

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衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天表示，依高雄市衛生局調查，同天到此店用餐者共約200人，其中部分民眾發生腹瀉狀況；高雄市衛生局正依食品中毒流程，進行疫情調查、衛教及檢體採集。

曾淑慧表示，目前採集7名個案檢體、預計採48名廚工（含外場人員）檢體，最快1週有結果；另外採檢鮭魚生魚片、蟹肉棒握壽司等共19件，環境檢體採檢砧板拭子1件，檢驗預估約需2週時間。（編輯：陳仁華）1130428