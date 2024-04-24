食物中毒諾羅9年蟬聯第1 嘔吐粒子空飄也會感染

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）近期多家餐廳傳出諾羅食物中毒事件，據食藥署統計，病因物質連9年榜首皆是諾羅病毒，集中發生在大型餐廳，醫師提醒諾羅傳播力高，連嘔吐粒子空飄也會感染，呼籲落實個人衛生。

衛生福利部食品藥物管理署食品組副組長鄭維智今天在記者會表示，據食物中毒案件病因物質統計分析，民國104年到112年間，由諾羅病毒蟬聯病因物質第1位，最近3年數據為112年諾羅通報187件、111年137件、110年113件，今年數據分析中，但相信會與往年相當。

鄭維智表示，雖然沒有準確的諾羅病毒食物中毒事件發生餐廳種類分析，但依過往經驗，通常會比較集中發生在大型餐廳，因為不論是客人或員工人數都比較多，較容易發生人傳人群聚等，保持雙手乾淨非常重要，尤其餐飲業管理階層應該關心員工健康狀況。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主治醫師許仁毓說，諾羅病毒全年盛行，傳播高峰期落在每年11月到3月之間，傳播力非常強，少量就能致病，小於100顆病毒顆粒就會出現噁心、嘔吐、水樣腹瀉、發燒等類似急性腸胃炎的症狀，一般人通常會在1至3天內緩解。

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許仁毓表示，諾羅病毒的傳播途徑是糞口傳染，可能是食用到受污染的水與食物，如貝類等海鮮食品或用受污染水源灌溉的蔬果，未煮熟殺死病毒，就可能食物中毒；另外，感染者的排泄物或嘔吐物也可能傳播風險，甚至是細小嘔吐粒子飄浮空中也有感染可能性。

許仁毓說，諾羅病毒的特性就是無法透過酒精殺死，一定得用清潔用品洗手、以市售漂白水稀釋消毒環境才可能消滅諾羅病毒。除了勤洗手，不生食、不生飲也是杜絕諾羅病毒的好方法，因為諾羅病毒痊癒48小時後仍有傳播力，生病不上班更是食品業者必須落實。（編輯：陳政偉）1130424