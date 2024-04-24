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台中勤美商圈和牛燒肉餐廳存放逾期肉品 檢調偵辦

2024/4/24 20:00（4/24 20:27 更新）
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台中市食安處日前接獲檢舉，一家位於西區勤美商圈的和牛燒肉餐廳，涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期，檢調已介入偵辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月24日
台中市食安處日前接獲檢舉，一家位於西區勤美商圈的和牛燒肉餐廳，涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期，檢調已介入偵辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月24日
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市頂級和牛燒肉餐廳EMPEROR遭查獲過期肉品、食材，衛生局依法開罰；食安處又接獲另1家位於勤美商圈的頂級和牛燒肉餐廳，涉嫌儲存逾期肉品，此案目前檢調介入偵辦。

台中市食安處今天透過文字稿說明，4月16日接獲檢舉，1家位於西區勤美商圈的和牛燒肉餐廳，涉嫌儲存逾期肉品且竄改有效日期，目前已移由檢調循線偵辦。

食安處說明，初步查獲逾期品項，現場已立即封存；涉及刑事犯罪部分，後續衛生局將密切配合檢調擴大深入查辦，共同把關食安，維護市民健康。

日前，台中市衛生局查出和牛燒肉餐廳EMPEROR，店內存放逾期肉品，以及過期醬料、冷麵、飲料等食材，遭勒令停業，衛生局更重罰新台幣144萬元。

今天再傳出勤美商圈有另1家頂級和牛燒肉餐廳也存放逾期肉品，檢調介入偵辦；據了解，此家和牛燒肉餐廳頗有知名度，雙人套餐要價4000元起，店內由日本師傅坐鎮，標榜使用進口黑毛和牛。（編輯：陳仁華）1130424

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