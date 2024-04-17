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藏壽司疑食物中毒案3患者諾羅陽性 全台稽查23家不合格

2024/4/17 11:59（4/17 12:29 更新）
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新北市衛生局2日派員稽查藏壽司淡水站前店（圖）疑食物中毒案。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月10日
新北市衛生局2日派員稽查藏壽司淡水站前店（圖）疑食物中毒案。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月10日
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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）藏壽司10天內通報4起疑似食物中毒，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅今天說，全台55家分店全數稽查完畢，限期改正21家、暫停作業2家，累計3名患者檢出諾羅陽性，檢驗仍持續中。

近期發生多起疑似食物中毒案，其中藏壽司淡水站前店及新莊宏匯店10天內共通報4起疑食物中毒案，食藥署與地方政府衛生局聯手，12日展開藏壽司全國分店總體檢。

吳秀梅今天在例行記者會中說明最新稽查進度，累計接獲10件通報案件、23名患者，在檢體檢驗部分，食品檢體目前皆未檢出諾羅病毒

諾羅病毒小百科

  • 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒
  • 症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒
  • 感染途徑：
    -食入被病毒污染的食物或水
    -接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染
    -與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫
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，但仍有部分檢體還在檢驗中。

不過，已有3名患者檢出諾羅病毒陽性、廚工陰性。吳秀梅說，人體跟環境檢驗仍持續檢驗中。

吳秀梅表示，藏壽司共計55家分店，已全數稽查完成，其中合格32家、限期改正21家、暫停作業2家；總體檢重點包括人員健康管控、食材及環境衛生、操作流程等，是否遵守食品良好衛生規範準則。

此外，王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店也發生疑食物中毒案，累計已破百人就醫，員工、廚工驗出諾羅陽性。

中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰提醒，如果工作人員本身帶有諾羅，處理食材、接觸碗筷到整個工作場所都可能傳染，且諾羅在人口稠密的地方，飛沫也會傳染，用餐客人或一起工作同儕都要小心，尤其病毒量高的時候，當出現腸胃炎症狀，建議鼓勵在家休息比較好。（編輯：陳政偉）1130417

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