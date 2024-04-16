腹瀉就診單週近14萬人群聚通報增 多在餐飲旅宿業、以諾羅病毒為主

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（中央社記者曾以寧台北16日電）疾管署今天表示，近期國內腹瀉就診人次上升達近14萬人次，與去年同期相當；但近4週群聚通報案件增加，發生場所以餐飲、旅宿業最多，檢出病原諾羅病毒占8成。

疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會上說明，監測資料顯示，4月7日至13日腹瀉門急診就診累計13萬9848人次，較前一週12萬868人次上升15.7%，與去年同期相當，為近10年同期第4高。

李佳琳說，全國近4週（第12至15週）共接獲203起腹瀉群聚通報案件，高於去年同期（54起），發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢出陽性案件計56起，以檢出 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 為主（45件，占80%）。

疾管署發言人曾淑慧指出，近期腹瀉群聚通報案件增加，推測有2原因，一是因為腹瀉就診狀況確實較多，二是民眾與醫療院所警覺性較高，因此遇到類似狀況就會通報為群聚案件。

曾淑慧說，諾羅病毒傳染力強，只需極少的病毒量便可傳播，故容易引發群聚感染，提醒民眾務必留意手部衛生與飲食安全。如有腹瀉情形，待症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，以降低病毒傳播風險。

疾管署提醒，諾羅病毒常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物污染的食品，故民眾在烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件。

疾管署表示，由於諾羅病毒目前無特效藥可治療，民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀，建議充分休息並補充水分、電解質及營養，至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作。

為降低病原傳播風險，疾管署指出，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。（編輯：張雅淨）1130416