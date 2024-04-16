溪山里民眾、藏壽司顧客驗出諾羅 王品員工也陽性

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（中央社記者曾以寧台北16日電）衛福部疾管署今天表示，藏壽司、溪山里、王品集團旗下餐廳3起腹瀉群聚，皆有患者驗出諾羅病毒，王品員工、廚工也驗出陽性，但詳細因果關係仍需進一步釐清。

近期發生多起疑似食物中毒案，其中藏壽司淡水站前店及新莊宏匯店10天內共通報4起疑食物中毒案；王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑食物中毒案，累計已破百人就醫；台北市士林區溪山里腹瀉群聚事件，台北市衛生局昨天統計，已有69戶、177人近期出現類似症狀。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會說明，3大群聚案件中，目前溪山里3名民眾、藏壽司3名用餐顧客，驗出 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 ；王品集團旗下餐廳則有2名用餐顧客、2名員工、1名廚工，都驗出諾羅病毒。

曾淑慧指出，目前檢驗個案持續送件中，檢體除檢驗諾羅病毒外，也會做其他食品中毒常見病原、細菌等檢驗，現在初步看來多是陰性，不過仍要進一步培養，才能確認病原與食物中毒是否有直接相關。

媒體詢問相關環境採檢結果，曾淑慧說明，疾管署主要是負責人體檢體部分，環境檢體則由地方政府、衛福部食藥署等單位負責檢測；案件詳細因果關係仍需進一步釐清。（編輯：張雅淨）1130416