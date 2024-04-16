公費流感疫苗採購688萬劑 5家廠牌得標歷年最多

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（中央社記者曾以寧台北16日電）疾管署今天公布今年度公費4價流感疫苗招標結果，除國光生技、賽諾菲、台灣東洋、高端疫苗外，加入荷商葛蘭素史克藥廠（GSK），5家廠牌為歷年最多，共採購688萬8200劑。

衛生福利部疾病管制署今天公布今年度公費4價流感疫苗招標結果，得標廠商共有5家，分別為國光生物科技股份有限公司315萬劑，占47.5%；賽諾菲股份有限公司174萬劑，占26.2%；荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）授權裕利股份有限公司投標及履約75萬劑，占11.3%。

還有台灣東洋藥品工業股份有限公司60萬劑，占9%；高端疫苗生物製劑股份有限公司39萬8200劑，占6%；另視實際需求再額外下訂量為每家廠商各5萬劑。

疾管署說明，今年度公費流感疫苗共計採購688萬8200劑，包括確定採購量663萬8200劑（含113年度流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量643萬6910劑、中央及地方委託代購量20萬1290劑）；以及可視實際需求再額外下訂每家各5萬劑。

各廠疫苗採購價格，疾管署發言人曾淑慧指出，東洋疫苗單價為新台幣242元、高端疫苗238元、國光生技236元、荷商葛蘭素史克藥廠235元、賽諾菲232元。

今年採購數量較去年增加約10萬劑，曾淑慧說明，是考量人口老化，因此增加採購；且去年採購的流感疫苗，目前已使用99%以上。

疾管署指出，國內取得流感疫苗許可證廠商共5家，由於各家廠商疫苗製程、核准適用年齡、單價及最大供貨量等均有差異，為確保廠商履約品質並順利供貨，採最有利標方式辦理招標。

疾管署說明，採購評選會議依疫苗效益、價格、廠商履約能力、供貨時效/穩定性、額外供貨配合度等項目評選，並依各序位供貨比例決標。（編輯：張雅淨）1130416