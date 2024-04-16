公費流感疫苗公布得標廠 國光生技供應近5成

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（中央社記者何秀玲台北16日電）衛福部疾管署今日公告公費四價流感疫苗招標結果，國光生技經評選為第一順位，得標320萬劑，占今年採購疫苗數量近5成，總金額約為新台幣7.55億元。

因應世界衛生組織（WHO）建議明年改用三價流感疫苗，國光生技指出，公司擁有三價流感疫苗藥證，配合政府需求，有信心明年可以順利轉換產線供應三價流感疫苗。

衛福部疾病管制署今年採購公費流感疫苗數量688萬劑，國光生技供應320萬劑，占全數近5成。

國光生技表示，由於今年公費流感疫苗有5家廠商加入，占比略降，不過國光為台灣唯一加入「國際製藥聯盟IFPMA全球流感疫苗供應任務組（IVS Influenza Vaccine Supply International Task Force）」 會員，能參與WHO每年季節流感病毒選株會議，第一時間獲得全球最新流感病毒監測資訊，並可取得新流感病毒株。

因此，國光生技今年3月初就啟動四價流感疫苗原液生產，以滿足台灣防疫需求，在生產及出貨時程均有規劃。另外，今年所有流感疫苗廠商，均參與公費流感疫苗供應，在自費市場部分，國光也會準備比往年更多的供應量。

在外銷市場，包括供應東歐四價流感原液以及中國大陸、泰國四價流感疫苗成品，並持續在亞洲各國申請藥證，新增外銷市場，預估今年流感疫苗外銷市場至少持平或可微幅成長。

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另外，由於已多年未見流行，WHO今年建議移除B型流感Yamagata病毒株，提醒各國盡早因應，針對明年政府可能改採購三價流感疫苗，國光生技強調，國光在台灣擁有三價和四價流感疫苗藥證。

雖過去幾年在台灣未供應三價流感疫苗，但國光擁有的三價流感藥證仍有效，目前國光已著手進行三價流感疫苗藥證新增產線變更，預計今年內完成，一旦台灣有此需求，國光立即可生產供應三價流感疫苗。（編輯：張若瑤）1130416