流感脫離流行期 北部7歲女童併發腦病變須插管

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（中央社記者曾以寧台北16日電）疾管署今天表示，國內類流感與COVID-19疫情脫離流行期，但仍持續新增併發重症，其中有北部7歲女童未打本季流感疫苗，染A流併發腦病變收治加護病房，仍在插管治療中。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情4月9日到15日新增196例本土確定病例（併發症）；另新增27例死亡病例，均與前週相當。

類流感疫情部分，李佳琳說，4月7日至13日門急診類流感就診人次為8.6萬人次，近期呈緩降趨勢且脫離流行期；近4週社區合約實驗室監測顯示流感病毒以B型為多，與A型H3N2呈共同流行，目前觀察對疫情影響沒有太大影響。

疫情監測資料顯示，9至15日新增26例流感併發重症。防疫醫師林詠青說明，其中年紀最小個案為北部7歲女童，本身無潛在疾病，未接種本季流感疫苗，4月上旬咳嗽、有痰、流鼻水，後來高燒將近40度，發病3天腹痛嘔吐意識狀態改變，至醫院就醫。

林詠青指出，女童經快篩確診A型流感，且腦部電腦斷層檢查有腦水腫情況，醫師研判流感併發腦炎或腦病變，收治加護病房，給予降腦壓、抗病毒藥物治療，目前意識尚未恢復，仍在插管治療中。

另新增3流感併發重症死亡，林詠青說明，其中年紀較輕個案為40多歲北部男性，有高血壓、糖尿病、心臟衰竭及肥胖等多重慢性疾病，未接種本季流感疫苗，上呼吸道症狀持續數天後，出現呼吸喘、胸部不適，至急診就醫已經發燒、肝腎功能異常。

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林詠青說，男子快篩確診A型流感，診斷流感併發肺炎、呼吸衰竭及急性心臟衰竭，經給抗生素與流感抗病毒藥物治療，但仍發生敗血性休克、多重器官衰竭，住院10天後過世。

疾管署發言人曾淑慧提醒，流感疫情處下降階段，也已脫離流行期，但重症通報數仍多，提醒民眾注意風險；截至昨天為止，國內公費流感疫苗已接種約655.8萬劑，剩餘1.9萬餘劑，呼籲全國6個月以上尚未接種的民眾，儘速至各合約院所接種，以降低重症或死亡之風險。（編輯：龍柏安）1130416