11月大男嬰染COVID-19 高燒39度住加護靠氧氣機

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（中央社記者曾以寧台北9日電）衛福部疾管署今天表示，國內COVID-19疫情已脫離流行期，但須注意併發症風險；新增11個月大北部男嬰重症，有先天心臟病及氣喘，一度高燒到攝氏39度，目前仍須靠氧氣機治療。

衛生福利部疾病管制署指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上週（4月2日至8日）新增198例本土確定病例（併發症），較前1週新增262例下降，併發症中65歲以上長者占79%；另外，上週新增28例死亡病例，較前1週新增49例下降，死亡個案中65歲以上長者占90%。

疾管署發言人曾淑慧說，根據健保急門診就診人次、口服抗病毒藥物使用、併發症及死亡人數等指標綜合評估，國內COVID-19疫情已經脫離流行期，處於下降階段，但仍須注意併發症風險。

疾管署防疫醫師林詠青說明，新增重症年紀最小個案為11個月大的北部男嬰，有先天性心臟病、氣喘病史，未接種過任何1劑COVID-19疫苗。4月初出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，就醫時體溫39度且血氧偏低，照X光已經有肺炎情況，快篩確認感染COVID-19，收治加護病房，目前情況仍虛弱，須靠氧氣機治療。

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近4週變異株監測總計，疫情中心主任郭宏偉說，本土檢出病毒株以JN.1（95%）為多，其次為BA.2.86 （3%）及EG.5（2%），境外檢出病毒株以JN.1（92%）為多，其次為BA.2.86（5%）及EG.5（3%）。

65歲以上長者等高風險族群第2劑XBB疫苗今天開打，疾管署表示，國內XBB疫苗迄今已累計接種246.4萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計219.5萬人次，Novavax XBB疫苗累計27萬人次，全國接種率10.39%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約353.3萬劑、Novavax XBB疫苗約10.9萬劑。（編輯：管中維）1130409