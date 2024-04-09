流感增2例6歲童重症 男童併發腦病變住加護病房

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（中央社記者曾以寧台北9日電）疾管署今天表示，國內流感疫情已過高原期，但新增小於10歲流感重症，2例都在南部，其中1女童一度呼吸窘迫；另1男童則併發腦部病變，狀況已穩定但仍在加護病房治療。

衛生福利部疾病管制署統計，4月2日至8日新增16例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中10例未接種流感疫苗；另新增2例死亡，年齡介於60多歲至80多歲，均未接種流感疫苗。

防疫醫師林詠青今天在疫報記者會上說明，新增2例10歲以下兒童流感重症，其中南部6歲男童有先天心臟病史，4月初出現腹瀉狀況，隔天發燒、意識不清、食慾下降。

林詠青表示，男童到急診就醫，經快篩確診A型流感，開立口服抗病毒藥物，但又開始出現反應遲緩、無法聽從口頭指示、語言表達混亂狀況，醫師懷疑併發腦部病變，收治加護病房並給予注射型抗病毒藥物，目前生命徵象穩定、意識清楚，持續在加護病房治療中。

另一例南部6歲女童則無潛在疾病，林詠青說明，個案3月底發燒、嘔吐、腹瀉，到診所就醫後2天未改善，且出現呼吸窘迫，再次就醫確診A型流感，且胸部X光顯示有肺炎，收治加護病房並給予抗病毒藥物治療，住院1週後症狀改善、轉入一般病房，目前仍在一般病房治療。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，3月31日至4月6日門急診類流感就診人次為8.2萬人次，近期呈緩降趨勢；多項監測系統顯示流感病毒、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主，B型占比上升，仍須觀察連續假期後對疫情變化影響。

疾管署發言人曾淑慧表示，國內流感疫情已過高原期，處於下降階段，但重症通報數仍多，目前仍剩約2萬劑流感疫苗，呼籲高風險族群儘速接種。

疾管署呼籲，請民眾做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。（編輯：張雅淨）1130409