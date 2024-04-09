初瓦嚮辣疑食物中毒 患者初步驗出諾羅病毒

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（中央社記者曾以寧台北9日電）王品集團旗下初瓦及嚮辣餐廳西門分店發生疑似食物中毒案，已有80多人身體不適。疾管署今天說明，部分患者檢體初步驗出諾羅病毒，但是否為諾羅病毒造成，還要進一步確認。

台北市衛生局今天表示，截至昨晚為止已有82人用餐後身體不適就醫，考量人數持續增加，由台北市立聯合醫院開設食安特別門診收治病患。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天在疫報記者會上表示，王品集團相關個案有通報腹瀉群聚，目前自部分病人檢體中，初步檢驗出 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 ，但檢驗報告還沒有完全出來，是否確定如此，還要進一步調查確認。

近期腹瀉健保急門診就診人次，曾淑慧說，3月3日至9日（第10週）起每週依序為13.4萬、13.9萬、14.5萬、14.3萬人次，上週（3月31日至4月6日）則將近11.9萬人次，較前週約下降17%。

對於諾羅病毒，曾淑慧說明，主要是透過糞口途徑傳染，如透過與病患分享食物、水、器皿、接觸到病患的嘔吐物、排泄物或病患曾接觸的物體表面、吃到或喝到受污染的食物或飲料。

依據美國疾病管制局（CDC）評估，諾羅病毒57%經由食物傳播、16%為人傳人、3%藉由被病毒污染的水傳播。其中易受污染的食品有即食食品、沙拉、三明治、冰品、水果及生鮮魚貝類等；最易發生的場所包括飯店、長期養護機構及學校等人口密集場所。（編輯：陳清芳）1130409