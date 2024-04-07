營養午餐辣椒粉禁令至4/7 新北等14縣市續禁

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（中央社7日綜合報導）因應蘇丹紅風暴，教育部暫緩學校營養午餐使用辣椒粉至4月7日。北市等6縣市營養午餐將循教育部規定自明天起開放使用；新北與高雄等14縣市仍暫緩使用，不過多數縣市將視情況調整。

教育部今天表示，學校營養午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉等調味料至4月7日，各縣市如要持續暫緩使用，也予以尊重。

根據中央社記者採訪，共有14個縣市將持續禁用辣椒粉，其中5縣市禁用至6月7日，包括新北市維持禁用辣椒粉、咖哩粉與胡椒粉；台南市與嘉義縣暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料；高雄市仍禁用咖哩粉及辣椒粉，不過胡椒粉依教育部規定暫緩使用至4月7日。

新竹市也持續暫緩使用辣椒粉、咖哩粉（塊）及胡椒粉等調味料至6月7日；含辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉的調味料（如沙茶醬、辣豆瓣醬、辣椒醬等），及含胡椒粉、辣椒粉、咖哩粉的食材（如醬燒豬排、裹粉雞排、培根、魚羹等）則暫停使用至4月7日。

另有3縣市持續禁用至6月底，包括桃園市暫緩使用辣椒粉與咖哩粉；基隆市維持停用辣椒粉、咖哩粉及相關混製辣椒粉調味製品；連江縣仍禁用辣椒粉、咖哩粉。

至於台中市、宜蘭縣、嘉義市、新竹縣、花蓮縣與金門縣則會等食安疑慮解除或確認安全無虞後再評估解禁時間。台中市府說，各校3月就決定4月菜單，因此4月都還不會有辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉等，將持續追蹤學校午餐稽查狀況。

另一方面，台北市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣與屏東縣6縣市則依循教育部規定。台北市府說，明天起開放業者使用辣椒粉、咖哩粉等，學校也可自主調整使用相關調味料；其餘縣市也說會請學校加強查驗並注意食材安全及品質。

此外，澎湖縣府原本決定禁用至4月底，將開會討論，原則上配合教育部政策。台東縣府則說，原則上跟著中央走，但在疑慮未解除前還是希望各校少使用。

蘇丹紅風暴源於新北市衛生局先前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者。（編輯：蕭博文）1130407