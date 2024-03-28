蘇丹紅案外案 津棧負責人前妻住處搜出2000萬現金

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）津棧公司出售含蘇丹紅辣椒粉等產品，李姓實際負責人遭雄院改裁羈押禁見，檢調人員更在其吳姓前妻住處天花板中搜出2000多萬現金，正追查資金來源，但雄檢對此低調未評論。

這起重大食安事件，包括李男、吳姓、謝姓女員工9日訊後遭高雄地檢署聲押，高雄地方法院隔天裁定李男新台幣80萬元、吳女與謝女各20萬元交保。雄檢提出抗告，高雄地院13日改裁羈押李男、吳女，謝女改以25萬元交保。

但檢調偵查期間發現，李男與吳姓前妻3月初遭搜索複訊後隨即辦妥離婚，10日獲交保後「失聯」多時，並被警方在吳姓前妻住處外找到人帶回分局，雖然李男事後聲請提審獲准，但不久後即因檢方提出抗告成功，法官改裁羈押。

此外，檢調近來搜索時，更意外在其吳姓前妻住處內天花板，搜出私藏2000多萬元現金，但吳女否認知情現金來源，目前正擴大釐清案情當中。對此，雄檢則低調不願多發表評論。

檢方調查，47歲李男涉嫌以親友掛名為負責人，在台灣成立津棧國際貿易股份有限公司、佳廣國際貿易股份有限公司、龍海同記食品有限公司等多間公司，並在中國成立同名龍海同記食品有限公司，由中國公司進口原料到台灣加工。

李男為台灣公司實際負責人，在中國成立的公司由49歲吳女、41歲謝女等人分別擔任倉管、品管及會計人員。李男先以中國公司名義向中國農村收購製作辣椒粉原料，進行初步加工後，再出售給由李男負責的台灣公司，並在國內進行第2次混料加工後出貨下游廠商。（編輯：陳仁華）1130328